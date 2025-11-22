「李四川條款」三讀 川伯無奈：不知為何變成我的條款
立法院會21日表決三讀修正通過國民黨立委所提《地方制度法》第55條修正動議，取消直轄市必須人口超過250萬才能增設第3位副市長的門檻，讓所有直轄市不分人口數，皆可設置3位副市長，被視為「李四川條款」。對此台北市市副市長李四川今天(22日)回應，不曉得為什麼會變成「李四川條款」，直轄市有3位副市長不是壞事，新北市部分人口白天還是到台北市上班，所以用戶籍人口計算其實不合理。
台北市因人口流失，依照現行《地方制度法》規定，恐達不到設第3位副市長門檻，國民黨立委李彥秀、徐巧芯等人提出修正草案，拿掉直轄市250萬人口限制，無論人口多寡，直轄市都設3位副市長，此劇舉被外界解讀，是為了幫李四川解套，讓李四川在可能參選新北市長而辭職的情況下，台北市仍能保有副市長編制。
李四川今受訪表示，不曉得為什麼會變成「李四川條款」，直轄市有3位副市長不是壞事，台北市人口從250多萬降為245萬，這些人口大多搬到新北或桃園市，新北市人口原先有403萬，現增加為406萬，但白天還是到台北市上班，所以用戶籍人口來算其實不合理，應該是用白天的活動人口比較精確。
李四川也舉例，上次台南市風災嚴重，但副市長只有2位，如果多1位學工程的副市長去解決問題也沒有壞處，六都之外，彰化縣的幅員廣大，但只有1位副市長，光跑活動就跑不完。
