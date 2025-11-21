「李四川條款」三讀！藍營修地制法 直轄市副市長固定3人

立法院今（21）日三讀修正地方制度法部分條文，通過被綠營諷為「李四川條款」的直轄市、縣市副市長人數之人口門檻限制，改為直轄市副市長由現行2人增為3人，縣市副縣市長現行1人增為2人，明年1月1日起施行。

原地制法規定，直轄市副市長固定2人，人口在250萬以上之得增置1人；縣市副縣市長固定為1人，人口在125萬人以上，得增置1人。

而國民黨團認為，現行地制法設計門檻不符合實際需求，當今施政業務多元且繁重，因此積極推動修法。不過目前台北市人口已經跌破250萬人，若現北市副市長李四川有規劃參選新北市長選戰請辭，未來北市府將不得再增設第三位副市長，因此該項修法也被綠營稱為「李四川條款」，批評是量身訂做。

今天立院院會在藍白人數優勢下，三讀通過直轄市副市長人數增為3人，縣市副縣市長人數增為2人，自民國115年1月1日起施行。

另外修正條文明定，直轄市長、縣市長、鄉鎮市長依公職選罷法規定停職期間不得發給薪給，若依選罷法復職後，或任期屆滿後，經法院判決無罪確定或因犯罪嫌疑不足不起訴確定者，予以補發。

而為促進性別平等參政，修正現行條文，地方民代1/4婦女保障名額，改為保障1/3任一性別比例。直轄市議員 、縣市議員、鄉鎮市民代表，3人以上者，應有任一性別當選名額1人，超過3人者，每增加3人增1人，民國119年12月25日就職直轄市、縣市議員適用。

責任編輯／洪季謙

