"李四川條款"引互槓! 蘇巧慧批藍:只為台北市著想

立法院日前三讀通過地制法修法，六都未來常設三位副市長，被視為"李四川條款"，新北市長可能對手蘇巧慧也批評是因人設事，他回擊稱若以後當首長不願意，有本事用一個副市長就好了，對此蘇巧慧重申修法是希望建立國家長治久安制度，但國民黨修法只為了台北市，非常可惜。

北市副市長李四川，轉戰新北選市長傳聞不斷，就在此時地方制度法日前三讀通過，刪除人口限制，六都常設三位副市長，被視為李四川條款，選戰可能對手民進黨立委蘇巧慧直言，修法不該因人設事，李四川首度回應。

台北市副市長 李四川：「蘇巧慧說我因人設事，那沒有關係，以後當首長，三個(副市長)妳如果不願意，妳有本事妳就自己用一個就好了。」

民進黨新北市長提名人 蘇巧慧：「我們作為國會議員在立法院修法，希望都是能夠建立國家長治久安的制度，很可惜大家看到國民黨版地方制度法，是為了人口減少的台北市，多增加一席副市長，我不停的在為新北市400萬市民著想，但國民黨只為台北市長著想。」





蘇巧慧將代表民進黨出戰新北市長。（圖／民視新聞）





地制法修法成為攻防焦點，雖然李四川還沒鬆口選不選新北市長，不過已經先評論起可能的對手。

台北市副市長 李四川：「巧慧說實在雖然這個(有)碰面，但是我沒有這個去深交，這個是我們屏東的女兒，是認為她是一個相當有禮貌，而且也很勤快的一個女孩，他(黃國昌)那個本身的power的那種狀況是很強，那對不對我不知道。」

新北市副市長 劉和然：「要來新北市服務工作的人，第一個一定要了解新北，如果你不瞭解新北的話，勢必在銜接的過程中，會有出現很大的空窗期，第二個你要對我們基層的每一個工作，你都要實際的去參與，真正體驗過才能瞭解這個城市的需求。」





新北市副市長劉和然首度對新北市長選戰表態。（圖／民視新聞）





藍營另一個可能人選劉和然，罕見對選戰表態，看似平靜無波的新北市長選戰，其實早已鳴起戰鼓。





