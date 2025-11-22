「李四川條款」通過讓川伯安心選新北？蘇巧慧：不要因人設事
[Newtalk新聞]
立法院昨通過《地方制度法》修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，被稱為「李四川條款」。對此，民進黨立委蘇巧慧今（22）日表示，國民黨因人設事調整《地制法》，這不是好的做法。
蘇巧慧今上午出席樹林濟安宮「酧恩祈安 五朝圓醮」開幕典禮，並受訪表示，作為立法委員，她在國會10年，一直認為立法院通過的法案既然適用全國，就應該要長治久安、讓國家能夠穩定前進，不要因人設事、因地設事。
蘇巧慧指出，立法院昨通過的種種法案，包括國民黨立委傅崐萁版的《財劃法》不但出錯，還把新北市財政狀況，從過去六都最低，變成全國人均最低，這就是非常惡劣的例子。她也說，在《地制法》上，本來因為人口狀況而設置相關規定，現在台北市的人口變少，在符合規定的狀況下，也應有所調整，國民黨卻因人設事，再次調整《地制法》，這不是好的做法。
針對《匯流新聞網》民調，在一對一情況下，台北市副市長李四川支持度略高於自己，蘇巧慧回應，現在選戰對手還沒真正確定，各家的民調都會參考，她會更努力地去接觸更多人、讓更多人認識她。她也會籌組年輕、創意、會做事的團隊，讓大家知道，她是在這場選戰中最有創意、新穎想法，並且會做事、有效率的最好候選人。
至於李四川稱 :「執政不是靠穿著漂亮，重要的是政績」，蘇巧慧回應，她完全認同李的說法，作為首長候選人，就是應該要拿出政績，所以她拿10年來在地方建設、在國會表現的成績，來爭取市民的認同。至於穿著打扮，她一向以合宜、得體為宜，只要穿著適合該場合、活動，都是漂漂亮亮。
