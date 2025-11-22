「李四川條款」通過選新北市長？黃國昌：川伯副手經驗相當豐富
立法院昨通過《地方制度法》修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，被稱為「李四川條款」。對此，民眾黨立委黃國昌今（22）日表示，用「李四川條款」來形容有點太沉重也不盡公平。他說，台北市副市長李四川是否參選新北市長，他抱持開放心胸，並希望能向對方請益，畢竟其擔任副手的經驗也相當豐富。
黃國昌今出席活動並受訪表示，《地方制度法》修正是為了讓地方制度可長可久，針對六都副首長員額增加，主要是讓各縣市在地方治理上面的推展能夠更順暢。他說，用「李四川條款」來形容有點太沉重，對川伯其實也不盡公平。
黃國昌指出，李四川現在擔任台北市副市長，輔助台北市長蔣萬安的表現大家有目共睹，民主政治本來就是選賢與能，川伯未來是否有意參選新北市長，他都是以非常開放的心胸，也希望有機會可以跟川伯請益，畢竟其擔任副手的經驗也相當豐富。他認為，選舉是良性競爭，不用看成是你死我活，對於現在台灣已經被民進黨搞得很肅殺的氣氛應該會有所幫助。
談及自己民調落後給李四川以及民進黨立委蘇巧慧，黃國昌則說，各種民調都會虛心接受作為參考，最重要的事情是自己繼續好好努力，爭取更多選民支持。
媒體並問，是否會擔心民眾黨在台北市沒有母雞，議員席次不增反減？黃國昌表示，他對於現任四位議員連任充滿百分百信心，並且「四加二」全壘打絕對是可以達成的目標。他也說，他與國民黨主席鄭麗文對於雙方合作都有相當高的誠意跟善意，等到進一步磋商以後，就一步一步往前走。
至於民眾黨前主席柯文哲是否有關注「鄭黃會」，黃國昌指出，柯主席當然有關係，並有表示看法，且認為氣氛融洽，在往正確的方向邁進。他說，他與柯討論都不是短期的事，而是著眼於台灣民眾黨長遠的發展，對國內外情勢也會交換意見。
傳出柯文哲回到辦公室辦公，黃國昌則說，雖然在同棟大樓，但那並非黨的辦公室，柯主席做事很有份際，黨部有黨部的空間，主席也有自己工作的空間。
黃國昌表示，柯文哲目前面臨民進黨、總統賴清德司法上的追殺，12 月馬上要進行言詞辯論，這件事情對柯、對民眾黨都很重要。他批，好不容易通過的法庭直播被民進黨、司法院搞成法庭紀錄片，民眾黨要採取怎樣的適當方式，讓法庭言詞辯論的內容忠實反映給台灣人民知道，讓台灣人民來做最佳的裁判，這件事情也在進行密集準備當中。

