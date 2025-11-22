「李四川條款」通過 黃國昌稱這形容對川伯不公平
立法院昨三讀通過「地方制度法」修正案，被綠營視為是專為台北市打造的「李四川條款」，同樣也想參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，今天(22)為此緩頰，他說地制法修正，是為了地方制度可長可久，用「李四川條款」來形容，真的有點太沉重，對川伯也不盡公平，他肯定川伯輔佐蔣萬安的表現，有機會他也想向川伯請益，他認為選舉時是良性競爭，不用看成你死我活。
立法院昨天在藍白聯手下，三讀通過「地方制度法」修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政府一律置副市長3人，刪除人口限制規定。綠營批評這是為台北市量身訂做，因為據內政部戶政司資料顯示，台北市人口截至今年7月統計剩245萬多人，按現行規定，若現任副市長李四川辭職轉戰新北市長，台北市剩下2位副市長且不得增設。所以這項修法，被形容為「李四川條款」。黃國昌今天出席民眾黨台北市議員學姊黃瀞瑩舉辦的「台灣有愛、民眾溫情、士北有姐、寒冬送暖園遊會」活動。接受聯訪時表示，昨天地方制度法修正，是為了讓地方制度可長可久，有關於六都副首長及縣市首長的員額，跟現在比起來增加，主要是要讓各個縣市在整個地方治理上面的推展能夠更順暢。用「李四川條款」來形容，真的有點太沉重，對川伯不盡公平。
最近北市府成功與新壽解約讓輝達順利落腳北士科，讓李四川人氣大漲，根據CNEWS匯流新聞網所做的「新北市長選舉民調」顯示，李四川、民進黨立委蘇巧慧與黃國昌的組合中，李四川聲望最高達39.1％、蘇巧慧35.7％、黃國昌則只有16.1％。對於未來李四川可能參選新北市長一事，黃國昌說各種民調都會虛心接受作為參考，但更重要的是自己努力爭取選民支持。而且民主政治本來就是選賢與能，未來李四川是不是有意要參選新北市市長，從他的角度來看，他是以非常開放的心胸來看待，選舉時彼此之間是良性競爭，不用把它看成是你死我活。而且畢竟李四川過去從高雄市到台北市擔任副手的經驗相當豐富，未來也希望有機會可以跟川伯請益。
