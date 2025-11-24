即時中心／顏一軒、李美妍報導

立法院21日在藍白人數優勢下，於院會中硬闖《地方制度法》修正案，明定直轄市固定配置3位副市長，把原本直轄市須達250萬人口才能設置第3位副市長的規範給刪除，被視為「李四川條款」。對此，民進黨新北市長擬提名人、立委蘇巧慧今（24）日感嘆，她不停地為新北市400萬市民著想，但國民黨卻只為台北市長蔣萬安著想。





今日下午3時10分，蘇巧慧於立法院中興大樓1樓接受媒體聯訪，回應時事議題。針對《地制法》修法一事，蘇巧慧表示，他們作為國會議員在立法院修法，都是希望能建立國家長治久安的制度。

她表示，很可惜國民黨的《地方制度法》是為了人口減少的台北市多增加一位副市長，而該黨的《財劃法》還把台北市的預算大幅增加，卻讓新北市的人均再次成為全國最低，「我不停在為新北市400萬市民著想，但國民黨卻只為台北市長著想」。







原文出處：快新聞／「李四川條款」遭藍白硬闖 蘇巧慧怒了：KMT只為蔣萬安著想

