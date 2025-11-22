「李四川條款」闖關布局新北選舉 侯友宜：支持黨提名參選人

對於藍白合通過李四川條款，新北市長侯友宜（中）受訪說會支持國民黨提名的參選人。（吳嘉億攝）

針對立法院昨日藍白聯手通過地方制度法，被稱作是為參選下屆新北市長的可能人選「李四川條款」布局，新北市長侯友宜今（22）日在三重區新北大都會公園出席國際志工日活動受訪時，被問到是否支持最後若國民黨提名台北市副市長李四川代表參選，侯友宜表示當然會支持國民黨所提名的參選人。

根據網路最新民調顯示，一對一情況下，李四川比代表民進黨參選的立法委員蘇巧慧贏了10個百分點。對此，侯友宜表示，參選人能夠勤跑基層，了解市民朋友對未來的建設跟願景，一步一腳印把它落實，努力扎實、做好對新北市服務的願景，是市民最期待與最重要的事。

