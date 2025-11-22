「李四川條款」闖關布局新北選舉 侯友宜：支持黨提名參選人

其他人也在看
直言李四川很強 蘇巧慧：我有3大優勢 準備「一對一」對決
[Newtalk新聞] 民進黨將在下周三正式提名立委蘇巧慧代表民進黨角逐2026年新北市長選舉。蘇巧慧今（21）日接受專訪指出，新北版圖藍大於綠，因此她必須爭取過半選民認同，並以一對一狀態進行準備。她也針對國民黨潛在對手、台北市副市長李四川進行分析，直言李四川本人當然很強，不過她自己展現年輕、創意、會做事的優勢。 蘇巧慧今日上《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪。被問及是否期望「三腳督」局面時，蘇巧慧表示，她對其他候選人是誰，有幾位從不設限，也不把心力放在這裡。因為她要做的事情就是要讓自己變得更強，成為一個更好的選項。 評估未來可能遭遇的對手，蘇巧慧表示，這要回到他黨身上，競爭者眾多是一件好事，讓選民有更多選擇，藍白兩黨可能會有一個機制推出候選人。她也在節目中澄清，自己從未委託或授權任何人替她傳話或遊說，她始終以一對一充分準備為原則，希望把重點放在城市發展、區域升級等具體政見，爭取與大家一起描繪新北願景的機會，而不是把心力耗在處理對手相關的紛擾上。 面對國民黨長期在新北執政、民進黨得票率逐年下滑的局面，蘇巧慧坦言，新北向來是藍大於綠的選區，國民黨已執政 21 年，對民進黨而言本就不新頭殼 ・ 1 天前
藍白推「李四川條款」闖關成功 蘇巧慧批：因人設事非常惡劣
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院日前三讀通過《地方制度法》部分條文，其中刪除直轄市、縣市副首長人數的人口門檻縣市，遭外界批評為「李四川條款」...FTNN新聞網 ・ 1 天前
政院版財劃法付委有望？ 綠黨團曝：韓國瑜找兩藍委與財長協商
行政院會20日通過政院版《財政收支劃分法》修正草案，聲稱整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高，該版本能否如期交付立法院財政委員會審查，牽動朝野攻防。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（22）天透露，立法院長韓國瑜昨找藍委賴士葆、林思銘與財政部長莊翠雲、行政院秘書長張惇涵交換意見，行政院並承諾下周將試算數字給兩藍委。中時新聞網 ・ 1 天前
加拿大灰熊攻擊師生2人命危 卑詩省政府搜捕
（中央社蒙特婁21日綜合外電報導）加拿大卑詩省政府今天搜捕一頭從偏遠森林竄出的灰熊，這頭灰熊襲擊多名兒童與老師，有2人傷勢「危急」。中央社 ・ 1 天前
李四川民調領先 侯友宜：最重要是勤跑基層
[NOWnews今日新聞]立法院昨（21）日通過有「李四川條款」之稱的《地方制度法》第55條修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，再度引發外界對於台北市副...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
校事會議濫訴將終結？鄭英耀：修法過濾機制 匿名投訴不受理
「校事會議」制度衍生校園出現濫訴，引起老師們怨聲載道、批評不斷，教育部長鄭英耀履行年底前完成修法承諾，教育部已在21日發布修法預告，當中包含增訂行為人、被害人接受訪談時，得請學校教師、家長或其他校內外人員擔任輔佐人等作法。鄭英耀於今（22）日受訪時強調，修法重點之一在於設置過濾機制，確定校事會議只有處理不適任教師，且不具名、無事證等投訴，明定不處置。中時新聞網 ・ 1 天前
青年提早佈局職場 北市就服處攜手26家企業釋出1220職缺
提早佈局職場，台北市就業服務處將在11月28日下午1點至4點，於西門町西本願寺旁的樹心會館（萬華區中華路一段174-2號）舉辦「WIN WIN聯合徵才活動」，本次徵才共邀集26家國際星級旅宿、大型餐飲與零售企業，共釋出 1220個工作機會，提供寒假打工、長短期兼職及正職職缺。自由時報 ・ 1 天前
不甩政院版本！藍白再強渡關山財劃法 吳思瑤怒了：名列惡法之首
即時中心／黃于庭報導新版《財劃法》爭議燒不停，先前分配公式出大包，導致中央超過300億發不出去；國民黨、民眾黨日前再聯手通過該法修正，明定地方一般性補助款「不得少於前1年度核列金額」；豈料，藍白昨（21）日三又強渡關山「離島條款」，不甩行政院版本修正草案。對此，民進黨立委吳思瑤痛斥，《財劃法》絕對可以名列立院惡法之首。民視 ・ 1 天前
不只媽媽愛心粥！遺失滑步車、精品包、現金都找回…網感動：感謝台灣治安
一名網友日前搭乘機場捷運時，不小心遺失印有吉伊卡哇圖案、裝著媽媽愛心粥與日本零食的袋子，為此只好發文求助網友，所幸列車返抵桃園站時袋子仍原封不動地在座位上，讓他感動直呼：「太感謝台灣的治安」！貼文曝光後也引發大批網友的經驗分享，從公園滑步車、精品包包到智取店遺留的400元，全都完好無缺留在原地等待失主領取。鏡報 ・ 1 天前
新北市長選戰一對一？蘇巧慧：「李四川很強」但我年輕有創意會做事
民進黨將於下週三（11/26）正式提名立委蘇巧慧參選2026年新北市長。蘇巧慧今（11/21）日受訪時表示，她會以「一對一」的心態準備登場，面對可能的藍營強敵、台北市副市長李四川，她直言「當然強」，但強調自己具備年輕、創意與務實做事的優勢，將以更新穎的觀念和方法爭取選民認同。太報 ・ 1 天前
不擔心北市沒母雞！黃國昌：民眾黨北市議員「4+2」全壘打絕對可以達成
距離2026九合一選舉，還有一年多。不過，目前看來民眾黨似乎不推台北市長參選人，是否會因不推母雞導致，議員席次不增反？22日上午民眾黨主席黃國昌出席學姊黃瀞瑩在選舉舉辦的園遊會時說，「我對於現在台灣民眾黨四任的四位的議員的連任，我充滿百分之百的信心。」，展望2026年，相信在台北市「四加二」全壘打絕對是可以達成的目標。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德提吳石 該緬懷的不是共諜是國軍
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導賴清德總統今（22）日紀念黃百韜將軍，他點名爭議人物吳石，指出「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
芥菜種會送愛車隊啟程 明與花蓮光復弱勢家庭辦桌提早慶耶誕
耶誕節腳步近了，基督教芥菜種會今（22日）在愛心育幼院啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，並把這份關懷帶到光復，明（23日）以辦桌、祝福音樂會與耶誕禮物陪伴鄉民，將來自全台的愛，帶給脆弱家庭的兒少與照顧者祝福。基督教芥菜種會董事長蔡仁松表示，家庭往往因經濟困難、親職失能、疾病創傷或災後重建等原因而失去自由時報 ・ 1 天前
2026地方選戰提前開打？ 李彥秀稱「李四川絕對不會缺席」
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 立法院11月21日三讀通過《地方制度法》部分條文修正案，核心在於刪除副市長及副縣市長的人數人口門檻限制，並自2026年1月1日起施行。修法後，直轄市副市長人數固定由原本的2人增為3人，縣市副縣市長也由1人增為2人。對此，立委李彥秀今（22）日表示，台北市副市長李四川是國民黨重要資產，不論是協助市長蔣萬安連任，或是替國...匯流新聞網 ・ 1 天前
韓國瑜無力回天？建議財劃法「跟院版一起討論」 綠委曝：傅崐萁拒採納
行政院會20日通過《財政收支劃分法》部分條文修正草案，並已送進立法院，但21日的立法院會仍三度強度關山通過離島條款。民進黨團書記長陳培瑜今（22）日透露，立法院長韓國瑜21日針對《財劃法》召開會議，韓國瑜主動提出「等行政院版本的《財劃法》付委後，再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論」，從結果來看卻並非如此。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台南廢棄放置場大火！7層樓高垃圾山 撲滅恐需一周
台南後壁丹娜絲風災後廢棄物暫置場驚傳大火！近7層樓高的垃圾山全面燃燒，火光衝天，燃燒面積達3000平方公尺，相當於一個足球場大小。消防人員已控制火勢，但完全撲滅可能需長達一週時間。該暫置場堆放超過23萬噸廢棄物，包含廢磚瓦、廢木材、垃圾及波浪板等。大火導致台南周邊14個行政區空氣品質惡化，當地農民對火災原因表示懷疑，台南市政府環保局表示正盡速辦理發包作業，以完成廢棄物處理與清運。TVBS新聞網 ・ 1 天前
政院版財劃法可望付委？ 綠委曝韓國瑜找兩藍委與財長協商。
行政院長卓榮泰20日拍板政院版《財政收支劃分法》修正草案，據指挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高，但相關計算公式不明，外界關注此版本能否如期交付立法院財政委員會審查。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（22日）透露，立法院長韓國瑜昨找藍委賴士葆、林思銘與財政部長莊翠雲、行政院秘書長張惇涵交換意見。中天新聞網 ・ 1 天前
胃癌成台日重大死因！醣聯合作日本醫院 進行GNX1021胃癌治療開發
醣聯 (4168)宣布，與日本北海道大學醫院（Hokkaido University Hospital）正式簽署合作研究協議，共同展開次世代抗體藥物複合體（ADC）GNX1021的精準醫療研究。本次合作將作為醣聯2026年啟動日本臨床一期試驗的重要前導里程碑，強化GNX1021在胃癌治療領域的臨床發展潛力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 10 小時前