李四川歧視女性？媒體人揭完整對話：沒說年輕女性不懂

台北市副市長李四川日前在一場網路節目專訪中談及翡翠水庫用水問題，並對女主持人說出「妳可能不懂」的言論，遭綠營批評是歧視女性。對此，媒體人謝曜州則還原李的完整說法，直言李沒說該女主持人年輕、女性所以不懂，反而是有人帶向「年輕又女的所以不懂」。

針對有人批評李四川一句「這個妳可能聽不懂！」遭質疑歧視年輕女性，謝曜州昨（5）日在臉書指出，他去看了節目，李四川從頭到尾都沒有說該女主持人年輕又是女生，所以不懂，而是向女主持人解釋。

謝曜州進一步表示，李四川說道，翡翠水庫供給台北市，新北中永和板橋也有供，這時候，該女主持人說「我知道」，李四川接著說，其他地區是用台水的水，台水如果要引翡翠水庫的水要用買的，這時候，該女主持人就發出喔喔喔，代表是第一次聽到這說法，李四川繼續解釋，如果台水在別的地方水源夠，他就會用這些不用錢的，而主女持人繼續喔喔喔，代表這時候懂了。

謝曜州直言，李四川為何特別跟女主持人說，有些細節她可能不懂，因為這題目是她問的，如果懂就不會問了；謝也強調，李四川沒說該女主持人年輕、女性所以不懂，反而是有人帶向了該女主持人年輕又是女的，所以不懂。

針對被批評歧視女性一事，李四川昨回應表示，他需要加強的是講話技巧，並表示如果聽完完整的談話內容，特別是長期了解他的人都知道，他對所有人說話都相當坦承，絕對沒有綠營所指控的歧視意思。

