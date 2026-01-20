李四川民調出事了？對決蘇巧慧「驚人變化」掀警訊 他曝藍營這群人心聲

面對加速布局的民進黨，國民黨在新北市、台中市等「優勢選區」尚未定調，其中新北市長選戰面對民進黨立委蘇巧慧，呼聲最高的台北市副市長李四川卻因聚焦在輝達（NVIDIA）落腳北士科一事，遲遲沒有動作，令藍營選民憂心不已；國民黨台北市議員李明賢坦言，多份民調顯示李四川、蘇巧慧的差距已經縮小到個位數，不少新北議員也希望越早提名越好。

李明賢在《新聞！給問嗎？》節目中表示，雖然李四川在輝達簽約後才有可能決定，很多新北市議員考量到母雞的影響力，都不希望拖過3、4月，而是越早提名越好。李明賢透露，更有好幾名新北議員私下表示，已經做好跟李四川的看板、已經把位子留下來，但面對遲遲未做決定的李四川，還有積極爭取出線的新北市副市長劉和然，都讓新北市議員有不小的壓力。

廣告 廣告

「李四川要儘早決定」，李明賢指出，自己已經看過幾份民調，發現蘇巧慧已經把支持度拉近到「只剩個位數」，考量到蘇巧慧基層實力很強、過往的政治性格也相對低調，以及其父親、前行政院長蘇貞昌近期勤跑基層，甚至帶她去拜會屏東同鄉會爭取支持，都讓藍營感受到不小的壓力。李明賢直言，面對急起直追的蘇巧慧，李四川完全沒有鬆懈的本錢。

更多風傳媒報導

