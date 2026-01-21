李四川民調大贏蘇巧慧 15%！為何遲不點頭？陳鳳馨揭：等 1 月底與黃仁勳簽下「輝達總部」就選新北

TVBS最新民調顯示，李四川對決蘇巧慧領先15個百分點，是國民黨唯一能贏綠營人選。資深媒體人陳鳳馨分析，李四川正等待1月底黃仁勳訪台、宣布輝達在士林設廠，「他只要完成這個工作，就有了一個把輝達總部設在台北市的政績，緊接著就可以到新北市去選了。」

根據TVBS民調，若藍白合共推李四川對上民進黨立委蘇巧慧，李四川獲得47%支持度，蘇巧慧32%，領先15個百分點，另有20%民眾沒意見。相較之下，黃國昌對決蘇巧慧以33%對39%差距6%，劉和然則以29%對38%落後蘇巧慧9個百分點。

板橋、年輕票成隱憂

不過民調交叉分析顯示，李四川在特定族群面臨挑戰。20至29歲年輕族群中，蘇巧慧支持度41%高於李四川的34%；在板橋地區，蘇巧慧43%也領先李四川的40%。

蘇巧慧回應表示，從自己掌握的民調和各家媒體民調都可看到「差距已經在個位數之間」，她強調會全力衝刺，「把長跑當短跑，每天都努力勤跑基層。」

李四川：輝達簽約優先

目前人在美國的李四川受訪時表示，「沒有所謂的時間表，我現在最重要的還是要在1月底，把輝達的簽約完成。」對於新北市長選舉，他尚未正式表態。

陳鳳馨在政論節目《少康戰情室》中分析，李四川的時程規劃相當明確，「1月底黃仁勳就會來台北，跟台北市政府開記者會，宣布輝達在士林設廠。他只要完成了這個工作，就有了一個把輝達總部設在台北市的政績，緊接著他就可以到新北市去選了。」

她認為，以時間來看，農曆年前就有可能「定於一尊」，但劉和然終究跑了四年、也很認真努力，「你必須要讓他有一個下台階，所以我相信會有一個很好的處理方式。」

黃暐瀚：李四川「選而不競」風格

新北市副市長劉和然表示，每一份民調都尊重，每個數字都是提醒也是鼓勵，會持續拚讓新北繼續往前。他也透露希望能跟李四川見面談談，但「目前還沒有」見過面。

被問及新北提名，新北市長侯友宜回應「請大家放心，我會扮演自己好的角色。」國民黨方面則表示，會透過協調機制處理，協調不成再進行初選。

政治評論員黃暐瀚指出，李四川目前沒有像蘇巧慧一樣每天在地方跑，「他還是台北市副市長，他還在弄輝達，他沒有在跑，還贏15%」，認為不需急著變陣。他也提到李四川曾表示不喜歡到處拜票，屬於「選而不競」風格。