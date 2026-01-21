李四川民調大贏蘇巧慧15%! 蘇只贏「這區」 江怡臻驚呼：怎麼回事？

新北市長熱門人選包含民進黨蘇巧慧、民眾黨黃國昌、國民黨李四川與劉和然。 圖：張良一、周煊惠攝／劉和然臉書

[Newtalk新聞] 2026縣市長選舉各黨陸續布局，新北市長選舉民進黨已確定徵召立委蘇巧慧，國民黨人選則包含台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然等人。民眾黨主席黃國昌也表態參選新北市長，藍白會怎麼合備受關注。

根據《TVBS民調中心》發布最新民調顯示，若藍白共推黃國昌，民調仍輸給蘇巧慧，僅有李四川能贏。對此，國民黨發言人、新北市議員江怡臻發文表示，區域交叉分析後，蘇巧慧其實只贏了板橋區，其他選區，包含立委選區「樹林、鶯歌」都沒有贏過李四川。

根據《TVBS民調中心》昨（20）日公布的最新民調，若藍白整合推出李四川，李四川以 47% 勝過蘇巧慧 32%，交叉分析顯示，20-29 歲年輕族群有 41% 支持蘇巧慧，高於李四川的 34%，但 30 歲以上市民支持李四川比例皆高於蘇巧慧。

若由區域交叉分析來看，蘇巧慧在板橋的支持度最高，來到 43%，高於支持李四川的 40%，其他地區支持李四川的比例皆高於蘇巧慧。

另一方面，若國民黨與民眾黨共同推派黃國昌參選，蘇巧慧支持度提高到 39%，黃國昌僅能拿下 33%，雙方差距 6 個百分點。若改派劉和然，則蘇巧慧支持度為 38%，劉和然的支持度低至 29%，兩人差距 9 個百分點。

在藍白內部競合部分，若國民黨與民眾黨讓三位有意參選人同台競爭提名，調查顯示，在李四川、劉和然、黃國昌三位人選中，44％ 新北市民支持李四川擔任新北市長，18% 支持黃國昌，7％ 支持劉和然，另有 32％ 民眾無意見。

江怡臻昨日在臉書發文表示，當她看見台北市副市長李四川民調數據贏過蘇巧慧 15% 時，「並不意外」，更是在圖文上直呼「怎麼回事？」

本次調查是 TVBS 民意調查中心於 115 年 1 月 6 日至 16 日晚間 18：30 至 22：00 進行的調查，共接觸 1,216 位 20 歲以上新北市民，中中拒訪為 219 位，拒訪率為 18.0%，最後成功訪問有效樣本 997 位，在 95% 的信心水準下，抽樣誤差為 ±3.1 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。

