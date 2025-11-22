李四川民調領先獲市民肯定 林金結籲在野整合推最強隊伍
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北市議員林金結針對《匯流民調》昨（21）日發布的最新2026新北市長候選人民調數據作出回應，並給予高度肯定。林金結指出，這份民調結果真實反映了新北市民對台北市副市長李四川務實工程師性格的肯定，因此李四川不論在藍綠對決或「三腳督」情境下皆保持領先，李四川無疑是目前藍營的最強人選。他同時強調，為了新北市民福祉，在野陣營應保持合作彈性，不到最後一刻，絕不放棄整合出最強隊伍的努力。
根據匯流民調顯示，在1對1情境下，國民黨若推出李四川，支持度以47.1％領先民進黨立委蘇巧慧的37.1％，差距達10個百分點，暫為非綠陣營最具競爭力人選。相較之下，新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌，在與蘇巧慧的對決中分別落後6.6與13.9個百分點。
在藍白合的假設情境下，藍白共同推一人代表參選時，62.0％受訪者認為由李四川出線較佳，僅21.4％選擇黃國昌；若比較劉和然與黃國昌，48.8％支持劉和然、29.8％支持黃國昌。
不過，若藍白破局，形成三腳督局面，在李四川、蘇巧慧與黃國昌的組合中，李四川以39.1％領先蘇巧慧的35.7％及黃國昌的16.1％；若換成劉和然、蘇巧慧與黃國昌，則形成蘇39.5％暫居第一、劉24.6％、黃23.1％。
林金結強調，李四川過去在新北市服務期間，其「拿鐵鎚」苦幹實幹的形象深植基層，市民對於李從路平燈亮到重大工程的執行力有目共睹，在基層走訪時，最常聽到的就是鄉親懷念川伯的執行力，這股民意基礎是非常紮實的。林指出，民調結果印證了「會做事、少口水」才是新北市民的最大公約數。
針對外界關注的藍白合議題，林金結重申個人立場，將全力支持最能代表新北民意的李四川。他同時強調，雖然民調表現亮眼，但距離2026選舉仍有一段時間，國民黨絕不能因此自滿，政治是溝通的藝術，為了達成政黨輪替、讓新北更好的共同目標，在野陣營應保持最大合作彈性。
林金結最後呼籲藍營同仁，不到最後一刻，藍白合作的大門都不應該關閉，一定有智慧能透過公正機制，共推一組最強的候選人。現階段，國民黨更必須持續深耕地方基層，用實質的服務、具體的建設成果爭取廣大市民的認同，這才是回應新北市民最大期待的唯一方式。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
