李四川民調領先 侯友宜：最重要是勤跑基層

▲新北市長侯友宜出席「新北齊心 志向永續」2025新北市國際志工日主場活動。（圖／新北市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院昨（21）日通過有「李四川條款」之稱的《地方制度法》第55條修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，再度引發外界對於台北市副市長李四川是否投入新北市長選戰的討論。對此，新北市長侯友宜今（22）日表示，新北市市民最重要的是，這個參選人能夠勤跑基層。

立法院昨天三讀通過《地方制度法》，明訂直轄市政府一律設置副市長3人、縣市政府置副縣市長2人，刪除原本的人口限制，被稱為「李四川條款」。且最新民調顯示，若是新北市長選舉一對一對決情況下，李四川將以約10個百分點領先民進黨立委蘇巧慧。

廣告 廣告

對此，侯友宜今天出席「新北齊心 志向永續」2025新北市國際志工日主場活動時表示，對新北市市民最重要的是，這個參選人能夠勤跑基層，了解市民朋友對未來的建設跟願景，一步一腳印把它落實，努力扎實的做好對新北市服務的一個願景，這才是市民最期待的。

針對國民黨黨內初選，如果最後是李四川代表國民黨參選，是否會支持？侯友宜則簡短回應，「當然我一定支持國民黨所提名的候選人」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

大讚張善政橫掃「坡地金育獎」 前立委嘆：高雄市只剩政治亂秀

高雄「月世界垃圾山」主嫌是里長 柯志恩爆：市長候選人還站一起

日本福島食品輸台全解禁 李彥秀：行政部門要做好原產地標示