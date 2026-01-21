李四川民調領先15％ 藍：新北市長人選年節前決定

：根據最新民調顯示，國民黨台北市副市長李四川仍領先蘇巧慧15個百分點。（本報資料照片）

民進黨提名立委蘇巧慧參選下屆新北市長，根據最新民調顯示，國民黨台北市副市長李四川仍領先蘇巧慧15個百分點。新北市議員江怡臻指出，2人民調並沒有逐漸逼近，蘇巧慧民調持續維持低迷，然而李四川目前能獲國民黨90 ％支持，反觀蘇巧慧只獲民進黨77％支持，顯然仍有差距。

江怡臻說，藍營人選有望在今年農曆年前決定，藍白整合則是3月前整合完成，會把握時程，在最佳時機完成提名作業。

