李四川爭取北農冷鏈拍賣系統經費 卓榮泰允諾支持

（中央社記者陳俊華台北28日電）台北市副市長李四川、民進黨立委吳沛憶今天爭取中央支持台北市第一果菜批發市場冷鏈、拍賣系統經費，行政院長卓榮泰當場裁示，北農果菜批發市場是全國指標，允諾支持經費並請農業部處理。

卓榮泰上午在農業部長陳駿季、李四川、吳沛憶及行政院秘書長張惇涵等人陪同下，訪視台北市第一果菜批發市場。

李四川致詞時表示，北農新建工程第一期預計明年5月完工，希望在中秋節前搬遷，現在最重要的是冷鏈系統、拍賣系統計畫還沒核定，盼卓榮泰能帶來新年禮物，若卓榮泰裁示給予補助，會盡快發包，配合工程在明年5月完工。

卓榮泰說，台灣位處亞熱帶地區，低溫保存、運輸系統要非常完善，行政院從2021年就核定第一期「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」，4年編列新台幣119億元，中央、地方合作建立很好的模式。

卓榮泰指出，推動全國農糧漁業畜禽冷鏈系統有實質進展，包括2座旗艦型物流中心、8座區域冷鏈物流中心，升級19處批發市場、改善5處檢疫場所；2025年行政院核定第二期計畫再投入58億元。

卓榮泰說，目的在於對農民團體產銷輔導，果菜批發市場建立蔬果冷藏設備及低溫卸貨拍賣區，能全面精進改良設施，提高冷鏈交易量，增加蔬果壽命，從產地就存放在低溫設備中，保持最好鮮度與價值。

吳沛憶也當場向卓榮泰請命，在市場改建後，冷鏈、冷藏庫要到位，才能進行產銷；此外，拍賣系統目前還是手工作業，希望能導入現代化、網路作業，更即時公開透明，預算約2.4億元，除北農公司自籌5%，盼北市府、中央能協助完成。

陳駿季說，批發員要在短時間內知道是誰在喊價，過去一年多一直與北農討論如何提升批發效率，導入批發作業系統與網絡連線系統，農業部也納入規劃，「今年還是有些經費可以支應」，若卓榮泰同意，會在年底前核定相關經費。

卓榮泰表示，北農果菜批發市場是全國指標，交易價格是各地參考重要因素，吳沛憶極力爭取網路拍賣系統，既然農業部還有經費可以運用的話，「我支持部長（陳駿季）」，會請農業部處理。（編輯：林淑媛）1141228