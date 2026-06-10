李四川現身淡水！催生齊柏林空間內幕曝 歐晉德當面致謝

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《RE見：齊柏林俯瞰台灣》開展記者會10日在淡水舉行，齊柏林基金會董事齊廷洹、看見．齊柏林基金會董事長歐晉德、國民黨新北市長參選人李四川、看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗上台合影。（張鎧乙攝）

看見．齊柏林基金會10日在淡水齊柏林空間舉辦年度特展《RE見：齊柏林俯瞰台灣》開展記者會，透過空拍影像帶領民眾重新認識台灣土地風貌。曾任新北市副市長的國民黨新北市長參選人李四川受邀出席，基金會董事長歐晉德致詞時特別感謝李四川當年協助排除設址障礙，促成齊柏林空間順利落腳淡水。李四川則表示，希望齊柏林導演愛護土地與環境的理念，能透過這座空間長久保存並持續感動更多人。

《RE見：齊柏林俯瞰台灣》特展結合齊柏林導演珍貴空拍影像與多元展示內容，呈現台灣山川河海、城鄉發展及自然環境變遷，吸引不少民眾到場參觀。展場內多幅大型空拍作品完整呈現台灣各地景觀，也讓參觀者從不同角度重新認識腳下這片土地。

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《RE見：齊柏林俯瞰台灣》開展記者會10日在淡水舉行，吸引許多民眾前來參觀。（張鎧乙攝）

歐晉德致詞時表示，基金會當年籌設齊柏林空間時，曾面臨土地使用及相關法令限制等挑戰，在各界協助下才順利完成設址。其中李四川擔任新北市副市長期間積極協調相關單位，協助排除困難，讓齊柏林空間得以在現址成立，成為推廣環境教育與土地關懷的重要基地。

李四川表示，當年基金會尋找場地時，現址土地受到法規條件限制，經過長時間溝通與協調才順利定案。他感謝齊柏林家屬及基金會團隊多年來的堅持，讓齊柏林導演關懷土地、守護環境的理念得以持續傳承。

李四川也回憶，齊柏林導演發生飛安事故前1個月，2人曾在淡水見面並留下合影，得知噩耗時感到十分不捨。如今看到齊柏林空間持續發展，吸引許多民眾前來參觀學習，讓他感到欣慰，也期盼未來能有更多人透過空拍影像重新認識台灣土地之美。

活動現場同步播放《看見淡江大橋・家的方向》影片，以空拍紀錄呈現淡江大橋從規畫、施工到完工的歷程。新北市副市長朱惕之表示，淡江大橋能順利完成，仰賴中央、地方及工程團隊長年努力，其中李四川在副市長任內積極整合資源、協調各方意見，對工程推動貢獻良多。

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