李四川用台語唸「三重」遭攻擊 吳子嘉嗆無聊 獻策1奇招

年底九合一選戰持續升溫，國民黨新北市長參選人李四川近日將三重的台語唸作「三重（Sam-tiông）」，而非「三重埔（Sann-tîng-poo）」，因此遭到綠營攻擊。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉除直言，為什麼要無聊到去取笑李四川台語講得不好？也建議李，在之後的活動上以全台語進行演講。

針對遭質疑台語發音不標準，李四川今（9）日受訪直言「真的笑死人」，自己講了60幾年的台語，台語是自己、台灣的母語，不管是民進黨新北市長參選人蘇巧慧的父親蘇貞昌，還是總統賴清德，「三重」的台語發音都和自己一樣，怎麼為了選舉，連母語也會拿來抹黑？

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吳子嘉今天在其主持節目《董事長開講》中，談到李四川遭質疑台語發音不標準相關問題時，首先播出總統府資政蘇貞昌2018年參選新北市長的造勢大會上，以及時任行政院長的總統賴清德替蘇站台時，以台語唸「三重」的片段。他除質疑，為什麼要無聊到去取笑李四川台語講得不好？更建議李，在21日的《董事長開講》節目粉絲見面會上，以全台語進行演講。

另外，媒體人「文翔政論」今天也在臉書發文表示，地方選舉已經無聊到一群平常不太講台語的人，在教育一個台語講得比國語好的人怎麼說台語，「三重埔」就只是個在地習慣的舊地名，「要講三重還是三重埔都嘛通」，就像是汐止也有「水返腳」的舊地名，但在地人已經不太用這名字。他直言，愛用不用就是習慣而已，有些地方可能講舊地名，會讓人覺得親切，但講現在的地名也沒有不對，這到底有什麼好吵？

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