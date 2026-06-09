李四川用台語唸「三重」遭攻擊 媒體人不忍了：到底有什麼好吵？

年底九合一選戰持續升溫，國民黨新北市長參選人李四川近日將三重的台語唸作「三重（Sam-tiông）」，而非「三重埔（Sann-tîng-poo）」，因此遭到綠營攻擊。對此，媒體人「文翔政論」質疑，「三重埔」就只是個在地習慣的舊地名，講現在的地名沒有不對，這到底有什麼好吵？「地方選舉已經無聊到一群平常不太講台語的人，在教育一個台語講得比國語好的人怎麼說台語」。

針對遭質疑台語發音不標準，李四川今（9）日受訪直言「真的笑死人」，自己講了60幾年的台語，台語是自己、台灣的母語，不管是民進黨新北市長參選人蘇巧慧的父親蘇貞昌，還是總統賴清德，「三重」的台語發音都和自己一樣，怎麼為了選舉，連母語也會拿來抹黑？

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「文翔政論」今天在臉書發文表示，地方選舉已經無聊到一群平常不太講台語的人，在教育一個台語講得比國語好的人怎麼說台語，「三重埔」就只是個在地習慣的舊地名，「要講三重還是三重埔都嘛通」，就像是汐止也有「水返腳」的舊地名，但在地人已經不太用這名字。他直言，愛用不用就是習慣而已，有些地方可能講舊地名，會讓人覺得親切，但講現在的地名也沒有不對，這到底有什麼好吵？

「文翔政論」也補充，針對三重埔的前面「兩重」在哪？課本上都寫「一府二鹿三艋舺」，但新莊人會自豪地說，艋舺之前是新莊，以前是「一府二鹿三新莊」。這是因中南部移民北上開墾時，最先聚集在新莊，直到新莊港淤積後才轉移，所以新莊是新北市最早開墾的地方之一，現在的新莊頭前就是頭重埔，然後是緊鄰的二重埔，即目前屬於三重區的二重地帶，然後才是三重埔的三重區。

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