李四川登記初選才辭副市長 劉和然回應了

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選提前開打，在新北市長選戰方面，民進黨已確定由立委蘇巧慧征戰，外界認為李四川應早點辭職投入選戰，不過他說不需要這麼早，更稱只要確定登記初選，他就一定會辭掉台北市副市長。對此，已積極備戰多時的新北市副市長劉和然說，市長要具備的是對新北市的「深度準備」。

李四川昨天接受媒體人黃暐瀚「下班瀚你聊」網路節目專訪，他提及，過去侯友宜3月、朱立倫5月才開始選舉，他認為不需要這麼早；他說，只要確定登記初選，他就一定會辭掉台北市副市長，不過目前不知道黨部的規畫時間。

對此，劉和然表示，國民黨內有優秀人才願意為新北承擔絕對是好事。不過，新北市這麼大、幅員遼闊，市長要具備的是對新北市的「深度準備」，也就是對400萬市民的「全面了解」與「市政銜接的熟悉度」。

劉和然說，自己從當老師、校長，到在市府的每個職務，都是一步一腳印，專心把新北的事情做好，市民自然會看見。至於2026，自己的節奏與態度一直沒變：繼續專注在副市長的崗位，把工作做好、把市政顧好。每個人都有自己的節奏，靜待黨中央公平的程序和機制。

