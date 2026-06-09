李四川發表6大動保政見 蘇巧慧：寵物政見5月率先提過

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國民黨新北市長參選人李四川今發表6大動保政見，民進黨新北市長參選人蘇巧慧(前1)回應，她5月17日就率先提過3大方向的寵物政見，受到許多毛小孩主人的肯定。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕國民黨新北市長參選人李四川今發表6大動保政見，盼將新北打造為有制度、有專業的動物友善城市；民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應，她5月17日就率先提過3大方向的寵物政見，受到許多毛小孩主人的肯定，她希望像這樣正面推出政見，就是未來新北市民希望看到的方式。

蘇巧慧今陪同行政院長卓榮泰訪視新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園前受訪，她表示，其實她在5月17日就已率先提出過寵物政見，3大方向包括擴大疫苗施打和健檢範圍、提升夜間醫療照護量能，以及擴大寵物的長照實施。

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她說，這3項政見推出後，不只是網路，在實際活動碰到很多毛小孩的主人時，大家都非常地肯定，她會繼續來講更多跟毛小孩相關的事務，「我們希望像這樣正面推出政見的方式」，就是未來新北市民希望看到的方式。

李四川6大動保政見，包括主張設立新北市立動保醫院、推動公有毛寶貝生命紀念園區、成立野生動物救傷中心、推動「動物之家」轉型升級、強化毛寶貝產業管理及建立智慧動物治理平台。

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