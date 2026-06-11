李四川稱保住淡江大橋原設計 蘇巧慧：中央與地方合作的成果

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蘇巧慧表示，淡江大橋主橋段能維持原設計是中央與地方攜手合作的成果。（資料畫面）

針對淡江大橋設計與預算議題，國民黨新北市長參選人李四川表示，當年因橋梁原始設計施工難度高、經費不足，一度面臨流標危機，所幸堅持保留原方案並爭取增加預算，才得以呈現今日樣貌。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧指出，淡江大橋主橋段能維持原設計，關鍵在於她與前立委呂孫綾當年共同向時任行政院長賴清德爭取追加58億元經費並獲支持，是中央與地方攜手合作的成果，無論是預算支持或工程團隊的投入，都缺一不可。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（11日）前往瑞芳青雲殿參加神農大帝聖誕祝壽法會，受訪時回應淡江大橋興建相關議題。她表示，淡江大橋最具挑戰性的主橋段，當年因工程難度高、經費需求龐大，曾面臨推動困境，她與時任立委呂孫綾共同向當時的行政院長賴清德爭取預算，最終獲得58億元追加經費支持，才得以保留原有設計，讓今日的淡江大橋成為新北的重要地標。

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蘇巧慧指出，淡江大橋不僅是新北市的新象徵，也是台灣向國際展現工程實力的重要建設，這項重大工程能夠順利完成，背後仰賴中央與地方共同合作，以及眾多第一線工程人員的付出。她強調，沒有足夠的經費支持，大橋無法興建；沒有施工團隊的努力，也無法將藍圖化為現實，因此各界都應獲得肯定。

對於外界討論淡江大橋的建設功勞歸屬，蘇巧慧表示，重大公共建設從規畫到完工，需要不同單位共同投入，不應只歸功於單一個人。她認為，中央爭取資源、地方推動執行以及工程團隊的專業投入缺一不可，期盼各界持續攜手，為新北市未來發展努力。

此外，針對是否有信心接下新北市政重任，蘇巧慧坦言，自己已在新北服務10年，與現任市長侯友宜長期互動，彼此經常互相勉勵，雖然分屬不同政黨，但希望新北更好的目標是一致的。未來將持續提出福利、家庭照顧、青年支持及地方發展等政策願景，爭取市民認同，讓新北朝向更具活力、多元與希望的方向前進。

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