李四川稱保住淡江大橋設計 她曝關鍵：賴清德追加58億才辦得到

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民進黨新北市長參選人蘇巧慧、國民黨新北市長參選人李四川。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 國民黨新北市長參選人李四川日前稱，因為自己堅持才讓淡江大橋保有現今設計樣貌。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（11）日接受媒體聯訪時表示，不同黨派都應該持續為新北努力；至於淡江大橋能保留現行設計，關鍵在於時任行政院長賴清德同意追加58億元預算，才讓原設計得以順利推動。

針對近日多次與侯友宜同台，甚至昨日也與李四川同場出席活動，外界關注是否有信心接棒新北市政。蘇巧慧表示，自己在新北服務已10年，期間經常與侯友宜接觸，彼此也都會互相鼓勵、互相加油。蘇巧慧指出，雖然雙方分屬不同政黨，但大家希望新北更好的心情是一樣的，也會持續一起為新北努力，這也是市民期待看到的景象。

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對於國民黨公布的6月民調顯示，其中間選民支持度較今年1月有所成長，甚至由落後轉為領先，是否代表選戰策略奏效，蘇巧慧則認為，這段時間持續走遍新北29個行政區，並向市民報告未來施政願景。

她指出，自己陸續提出六大福利政見、三大家庭照顧政見、四大青年支持政見、三大原住民族政見及三大寵物政見，同時也提出「新皇冠海岸」及「鑽石山城」等地方發展計畫，希望讓新北未來更加有活力、更有希望，也更加多元、美麗。她也表示，團隊會持續按照既定步調前進，讓市民看見「新北隊」已經準備好，共同迎接新北的新時代。

另外，針對李四川日前表示，因為自己堅持才讓淡江大橋保有現今設計樣貌，蘇巧慧則指出，淡江大橋最困難的主橋段，當時是由前立委呂孫綾與她共同向時任行政院長賴清德爭取經費。

蘇巧慧提及，賴清德當時同意追加58億元預算，才讓原有設計得以保留，並順利完成發包作業。如今大家看到的新北新地標淡江大橋，以及能夠向世界展現台灣工程實力的建設成果，都與當年的預算支持有直接關係。

她強調，一座大橋能夠順利完工，中央與地方都有付出，地方第一線工程人員也相當辛苦。沒有預算就無法興建大橋，沒有工程團隊也無法將藍圖化為現實，因此相關成果應該歸功於所有參與者，「大家都有功勞，我們繼續一起加油」。

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