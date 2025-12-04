李四川稱女主持「可能聽不懂」用水議題 張維倩痛批：又性別歧視

台北市副市長李四川再爆歧視女性爭議。(資料畫面)

台北市副市長李四川日前才以「施政並非穿著漂亮」形容民進黨立委蘇巧慧，引發外界批評，不料，他於昨（3日）接受網路節目訪問，談論翡翠水庫用水議題時，對女主持人雪寶表示「這個你可能聽不懂」，再度惹議。新北市議員張維倩痛批，李四川先入為主地認為女主持人聽不懂，展露出對女性的歧視。

民進黨立委蘇巧慧日前表示，不論對手是誰，她的觀念都很新穎，並有「年輕、有創意、會做事」的優勢，但台北市副市長李四川卻對此發表「歧視女性」言論，同時強調「施政並非穿著漂亮」，引發爭議。

然而，不到一個月，李四川又爆出疑似歧視女性爭議。他於昨（3日）參加訪談節目《下班瀚你聊》時，談論新北市建設與願景，在提及翡翠水庫用水議題時，卻直接對女主持人雪寶表示，「這個妳可能聽不懂」，歧視女性意味濃厚。

對此，新北市議員張維倩在臉書發文表示，李四川先入為主地認為女主持人聽不懂，而對方只能尷尬回應「我知道」。她質疑，「新北許多地區也用到翡翠水庫的水，有哪一句你認為會艱澀到年輕女性主持人聽不懂？李四川副市長的『性平學分』可能要去補修一下」。





