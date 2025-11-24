李四川稱施政非穿著漂亮 蘇巧慧「高衣Q」回應了

即時中心／顏一軒、李美妍報導

民進黨立委蘇巧慧確定代表綠營參選新北市長，其餘潛在人選包含國民黨籍的台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌。李四川日前受訪時稱，施政不是靠穿著漂亮，重要的是成績，挨批沒有性別意識。對此，蘇巧慧今（24）回應，她覺得李副市長應該只是誇獎，沒有歧視女生喜歡打扮的意思，未來她會繼續有著得體且合宜的穿著，也希望能讓新北漂漂亮亮。





今日下午3時10分，蘇巧慧於立法院中興大樓1樓接受媒體聯訪，回應時事議題。記者提問，李四川說要政績不要只會穿的漂亮，遭批評沒有性別意識？

蘇巧慧表示，李副市長應該只是誇獎她穿得漂亮，沒歧視女生喜歡打扮的意思。不過，執政就是應該要看政績，所以她正是以自己在國會15次優秀立委的表現，在地方得到3屆地方鄉親認同的政績，用這樣的成績，爭取一個服務新北市民的機會，所以將來，「我不但會繼續穿著得體合宜，而且我也希望能夠讓新北漂漂亮亮」。

記者問到，《中央社》報導，您正在組建年輕團隊？對此，蘇巧慧則說，新北市幅員廣大，議題也非常多在這次的選戰過程當中，需要有好的經驗、更新的創意，所以在整個團隊當中，除了有資深的幕僚、顧問外，也會希望招募更多的年輕新血，要老幹新枝都一起努力，有經驗、有創新，這不但是最好的團隊，而且也符合一貫的風格，「我們會用這樣世代並行、世代合作的態度，讓未來的新北市更好、更進步」。

至於被問及與年輕團隊互動，講話會比較直接？蘇巧慧強調，年輕團隊本來就是希望可以大家直接的交換意見，這樣的創意激盪之下，才會有更多、更新、不同的方法，因為新北市有很多既存的問題，其實在這樣的過程當中，如果可以天馬行空、找出更好的方式，只要法令規範合宜、預算可以實現，那用更新的方式來解決老問題，這會是大家的期待。







