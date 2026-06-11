李四川稱自己堅持才有淡江大橋 對手回應了

▲李四川稱自己堅持原設計才有淡江大橋，蘇巧慧回應當時是自己與前立委呂孫綾，一起向院長賴清德爭取58億預算，強調中央和地方都有努力。（圖／蘇巧慧競辦提供）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨新北市長參選人李四川昨日表示，當年淡江大橋多次流標，相關單位有意放棄原本設計，是自己表達反對，後來追加預算，才能蓋成現在的美麗模樣。對此民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（11）日表示，淡江大橋最困難的主橋段，當時是自己與前立委呂孫綾，一起向院長賴清德爭取預算，強調一座大橋的落成，其實中央和地方都有努力，大家都有功勞。

對於李四川表示是自己堅持才有淡江大橋現在美麗的模樣，蘇巧慧說，淡江大橋最困難的主橋段，當時確實是自己與前立委呂孫綾，一起向院長賴清德爭取預算，賴當時也同意追加58億預算，才把困難的原設計可以保留下來，大家也就看到今天新北的新地標，這麼漂亮的淡江大橋，也是台灣最新能夠向世界宣傳的地標。

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蘇巧慧表示，一座大橋的落成，其實中央和地方都有努力，同時地方第一線的工程人員真的很辛苦。沒有預算蓋不成大橋，沒有工程人員也沒有辦法把這座橋落實成為現在的樣貌，「大家都有功勞，我們繼續一起加油」。

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