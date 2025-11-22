李四川稱「施政非穿著漂亮」 蘇巧慧表達認同：我打扮一向合宜得體
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
民進黨立委蘇巧慧被徵召參選新北市長後，主打「年輕、創意、會做事」等優勢，日前被台北市副市長李四川提醒，施政不是靠穿著漂亮，重要的是成績。對此，蘇巧慧今（22）日回應，完全認同這個說法，並說自己穿著打扮一向得體為宜。
2026大選備受矚目，民進黨立委蘇巧慧獲召參選新北市長，民眾黨主席黃國昌代表出戰，國民黨內則台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然呼聲較高，而藍白是否合作仍是未知數。
蘇巧慧今早出席樹林濟安宮五朝圓醮開幕典禮。她接受媒體訪問表示，完全認同副市長的說法，作為首長候選人就應該拿出政績，所以她就是用10年來在地方、國會表現的成績，爭取市民認同，至於穿著打扮，她一向合宜、得體為宜，只要穿著適合場合或活動，都會是漂漂亮亮。
至於《匯流新聞網》日前發布最新民調顯示，2026新北市長選舉，藍白若推派台北市副市長李四川參選，將領先蘇巧慧10個百分點。蘇巧慧表示，現在選戰對手還沒真正確定，會參考各家民調，但她的方式就是更努力接觸人群，讓更多人認識她，也會籌組年輕、創意會做事的團隊，讓大家知道蘇巧慧是這場選戰最有創意、新穎、會做事、有效率的最好候選人。
