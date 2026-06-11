政治中心／莊立誠 吳培嘉 新北報導

選舉拚政績，國民黨新北市長參選人李四川昨天表示，當年淡江大橋多次流標，相關單位有意放棄原設計，是他表達反對，後來追加預算，才能蓋成現在的美麗模樣，但蘇巧慧還原2018年，是自己和當時的淡水立委呂孫綾，去拜託擔任行政院長的賴清德，才追加58億預算，保留原設計，網友痛批李四川硬蹭邀功、割稻尾！

手持清香、身披馬褂，民進黨新北市長參選人蘇巧慧來到瑞芳青雲殿祈福參拜。前一天她跟對手李四川同台，但蘇巧慧一開口致詞，對方就帶著團隊轉身離開，蘇巧慧沒放心上。她說，在新北服務十年其實也常常會遇到侯市長，那大家彼此都會互相鼓勵互相加油，雖然不同黨派，但是我想為新北好的心情大家都是一樣的，我們就一起繼續為新北來努力，我想這也是市民期待看到的。

廣告 廣告

李四川稱"當初堅持才有淡江大橋" 網友批:硬蹭割稻尾

淡江大橋是誰的政績，引發爭議。（圖／民視新聞）

選舉不只比風度，也要拚政績，剛啟用的淡江大橋頗受好評，李四川也稱他守護設計有功！李四川表示，那個時候希望把設計改一下，我說不行，他說因為要花很多錢，我說再多的錢也要把淡江大橋，按照原來設計，這個有名的建築師的設計，把它完成。蘇巧慧表示，當時確實是呂孫綾委員和我一起向賴清德院長爭取預算，那賴院長當時也同意追加58億的預算才把這個困難的原設計可以保留下來，那大家也就看到成就今天新北的新地標，這麼漂亮的淡江大橋。

李四川稱"當初堅持才有淡江大橋" 網友批:硬蹭割稻尾

淡江大橋是誰的政績，引發爭議。（圖／民視新聞）

蘇巧慧還原2018年，是他和淡水立委拜託當時還是行政院長的賴清德，才增加經費，讓主橋段順利決標，如今要選市長的李四川一句因他表達反對，才能延用原設計，讓網友看不下去，直呼笑死，搶功跑第一、不揹鍋只邀功，爭功諉過最佳代表。淡江大橋是誰的政績？誰又在割稻尾？凡走過必留下痕跡。

原文出處：李四川稱"當初堅持才有淡江大橋" 網友批:硬蹭割稻尾

更多民視新聞報導

台灣工程實力走向世界！林佳龍與土木技師交流 自曝升學時曾猶豫這事

福衛八號「齊柏林」衛星再傳影像 15張照片讓世人「看見台灣」

新北消防局參訪淡江大橋管理中心 強化跨機關災害應變

