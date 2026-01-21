李四川穩了嗎？在野分裂恐利蘇巧慧 媒體人點出兩大結構性風險

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

迎戰2026年縣市長選舉，新北市選情逐步升溫。隨著民進黨拍板提名立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌表態投入戰局，國民黨內部則以台北市副市長李四川的聲勢最為突出。最新民調結果顯示，在多種藍白整合情境中，李四川確實展現相對優勢，但相關分析也指出，其選情並非毫無風險，仍存在結構性考驗，資深媒體人樊啟明分析，即使李四川領先蘇巧慧15%，不可忽視年輕族群支持度、板橋區支持度落後等「兩大風險」。

資深媒體人樊啟明分析，即使李四川領先蘇巧慧15%，不可忽視年輕族群支持度、板橋區支持度落後等「兩大風險」。（圖／記者方炳超攝）

根據TVBS民意調查中心於昨（20）日公布的調查，在藍白成功整合、共同推派李四川對戰蘇巧慧的情境下，李四川以47%的支持度，領先蘇巧慧的32%。相較之下，若改由新北市副市長劉和然出馬，則由蘇巧慧以38%領先劉和然的29%；或由黃國昌親自參選，蘇巧慧同樣以39%高於黃國昌的33%。

進一步觀察年齡結構，該份民調也揭露李四川的潛在弱點。20至29歲族群中，蘇巧慧支持度達41%，高於李四川的34%，是李在各年齡層中唯一落後的區段。區域分布方面，板橋成為關鍵戰場，蘇巧慧在該區支持度達43%，略勝李四川的40%。

資深媒體人樊啟明昨日在臉書分析指出，若以藍白完成整合為前提，目前數據顯示，李四川是唯一能在結構上穩定壓制蘇巧慧的人選。不過，即便帳面上存在約15％的差距，仍不可忽視世代斷層（年輕選票）與地方組織戰（板橋支持度）的挑戰。板橋是新北市政府所在地、全台人口最多的行政區，面對綠營長期經營的最大票倉，李四川的防禦能力仍有補強空間。

樊啟明也提醒，這份民調雖未納入黃國昌若堅持參選的三腳督情境，但從交叉比對可見，黃國昌的核心支持度18％與李四川44%之間仍有明顯落差，難以有效的操作棄保；另外，一對一蘇巧慧的情況下，李四川能贏15%，而黃國昌會輸6%，若在野陣營未能整合、導致票源分散，極可能讓蘇巧慧在藍白分裂下坐收漁利，成為最有利的結果。

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

