李四川穩贏新北？媒體人分析民調3隱憂：極大機率讓蘇巧慧分裂中勝出

2026新北市長選戰，民進黨已確定提名立委蘇巧慧參選，國民黨則以台北市副市長李四川的呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也表態有意願角逐，不過藍白最終能否成功整合出唯一人選，備受外界關注。根據TVBS今（20）日公布的民調顯示，在不同的組合當中，藍白之中只有李四川以支持度47%贏過蘇巧慧的32%。對此，媒體人樊啓明發文分析，從民調中能看出，雖然李四川有著顯著領先，但仍潛藏3大隱憂。

TVB公布最新民調顯示，若國民黨與民眾黨整合共推李四川出戰面對蘇巧慧，李四川以47%支持度領先蘇巧慧的32%；若改由新北市副市長劉和然代表藍白參選，則由蘇巧慧以38%領先劉和然的29%；若藍白共推黃國昌，蘇巧慧則以39%高於黃國昌的33%。另外，該民調顯示，20至29歲族群有41%支持蘇巧慧，高於李四川的34%，是李四川唯一落後的年齡區段，區域分布方面，板橋為蘇巧慧支持度最高的地區有43%，略高於李四川的40%。

李四川年輕選票較弱 新北最大票倉板橋支持度落後

對此，樊啟明分析，若在藍白完成整合的前提下，只有李四川能穩定擊敗民進黨的蘇巧慧，不過雖然李四川領先蘇巧慧有15%的差距，但仍存在一些小隱憂。第一，李四川存有世代斷層，年輕選票上明顯較弱。第二，新北最大票倉板橋，蘇巧慧也小幅領先，板橋不僅是新北市政府所在地，也是全台人口最多的行政區，具有高度指標意義，李四川在面對綠營強勢組織戰時，防禦能力仍有漏洞。

樊啟明強調，第三，雖然這份民調沒做黃國昌若堅持參選，三腳督的局面，但交叉比對後顯示，黃國昌核心支持度18%跟李四川44%有不小距離，難以操作棄保；且李四川一對一蘇巧慧能贏15%，而黃國昌一對一會輸 6%，若兩人同時參選分食在野票源，極大機率會讓蘇巧慧在藍白分裂中勝出。

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18時30分至22時00分進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

