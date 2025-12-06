李四川穩贏新北？尹乃菁曝蘇巧慧「這優勢」：國民黨別掉以輕心

政治中心／劉宇鈞報導

2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。媒體人尹乃菁說，國民黨不可對蘇巧慧掉以輕心，蘇的父親蘇貞昌在新北有一定的經營基礎，且民進黨在新北也是有基本盤的選票。

尹乃菁5日在節目上表示，大家對李四川的印象，就是一個很質樸、很誠懇、任勞任怨的事務官，不過可以注意到，李近期的發言，政治性很高，但是不會讓大家覺得很油滑、老套，李也曾經擔任過國民黨的秘書長。

尹乃菁認為，李四川面對初選議題，稱自己會參加，並不是在等所謂的黃袍加身，李的一些講法以及對外的應對，都很符合現在世代，大家對於政治人物的想像，今天不是民眾要去求誰出來選，而是要選的人，必須展現出主動為市民服務的精神。

尹乃菁分析，未來在處理有關藍白合及國民黨內如何產生人選的事情，如果順利的話，其實這一局就可以走得穩紮穩打。

尹乃菁強調，國民黨不可以對民進黨的蘇巧慧掉以輕心，蘇巧慧的父親蘇貞昌在新北有一定的經營基礎，且民進黨在新北也是有基本盤，可以把選票開出來，所以在這種情形下，李四川未來要轉戰新北，不僅要拚勝選，還要拉高票數，這才能為國民黨在2028奠立比較好的基礎。

