即時中心／林韋慈報導

台北市副市長李四川昨（3）日接受媒體人黃暐瀚專訪，透露自己將參選明年的新北市長選舉，而今（4）日新北市議員張維倩則發文表達看法，她認為李四川的性別意識似乎需要再加強，起因於李四川在節目中談起翡翠水庫用水問題，先是加了一句「可能雪寶妳會聽不懂」，再對男主持人黃暐瀚解釋。





今（4）日張維倩發文表示，李四川上週才因為「穿著漂亮」形容蘇巧慧的年輕創意，而遭外界質疑歧視女性。昨（3）日就在黃暐瀚和雪寶共同主持的網路節目中，再次展露對女性的歧視。



張維倩說，當時女主持人雪寶詢問翡翠水庫的用水問題時，李四川只不過為了解釋非常簡單的雙北共用翡翠水庫，先加了一句「可能雪寶妳會聽不懂」才開始解釋，先入為主認為年輕的女主持人聽不懂他說的話。



她表示，女主持人雪寶當下只能尷尬地回應「我知道、我知道」。張維倩也反問李四川，新北的許多地區也用到翡翠水庫的水，是有哪一句你認為會艱澀到年輕女性主持人「聽不懂？」。



張最後批評，身為老藍男的李四川副市長，可能需要去補修一下「性平學分」，加強自己的性別意識。

廣告 廣告





原文出處：快新聞／李四川突吐「可能雪寶妳聽不懂」 張維倩譏：老藍男性平學分要補修

更多民視新聞報導

李四川明年選定新北？鬆口「這時」將辭副市長 蘇巧慧震撼回應了

盤中震盪一度跌逾156點！台股終場微漲2.67點 台積電收1445元

為2028暖身？韓國瑜推1物「3位數售價曝」加碼喊：親簽百張

