李四川競辦反擊：蘇貞昌、賴清德也唸「三重」 蘇巧慧回應了

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民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（資料照片／張哲偉攝）





國民黨新北市長參選人李四川日前在影片中，以台語將「三重」念作「Sam-tiông」，遭民進黨基隆市議員張之豪質疑不是地方常見的「三重埔」（Sann-tîng-poo），並稱李四川對新北市不熟。對此，李四川今（9日）回應，自己講了60多年台語，「這是我的母語」，並指出前行政院長蘇貞昌、總統賴清德也曾以相同發音稱呼三重，質疑對手為了選舉連母語也拿來操作。

李四川競辦：請蘇巧慧回去問蘇貞昌該怎麼唸

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李四川表示，外界拿台語發音做文章，讓他覺得「真的笑死人」。他強調，台語是自己從小到大使用的語言，不應為了選舉攻防，就把地方稱呼或母語發音拿來抹黑。

李四川競選辦公室也針對此事反擊，指蘇巧慧陣營議員公開質疑、嘲笑李四川的台語發音，但競辦已提出蘇貞昌及賴清德過去造勢場合的發言影片，顯示兩人也曾以台語稱呼三重為「Sam-tiông」，發音與李四川一致。

李四川競辦指出，張之豪後續仍主張，蘇貞昌、賴清德當時是指地方建設，如三重體育館等，因此才使用「Sam-tiông」發音。不過競辦再度釋出影片，稱蘇貞昌曾以台語說出「三重、蘆洲這個所在」，賴清德也曾說「回來到三重、蘆洲一帶」，內容並非指特定建設，而是直接稱呼地方。

競辦批評，蘇巧慧陣營為了拉抬選情，急著攻擊李四川，卻一再在事實上出現問題。競辦也表示，蘇巧慧當時曾擔任蘇貞昌造勢活動主持人，若陣營仍堅持質疑李四川發音，只好請蘇巧慧回去問蘇貞昌，三重的台語到底怎麼唸。

蘇巧慧：兩種念法都有 尊重各界討論

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今下午陪同行政院長卓榮泰，訪視新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園。被問到相關爭議時，蘇巧慧表示，「三重埔」（Sann-tîng-poo）聽起來很親切，不過三重現在也是正式行政區，因此「三重」（Sam-tiông）也會使用。

蘇巧慧說，語言會隨著時間演變，對於各界討論都予以尊重。她也提到，自己有「水獺媽媽巧巧話」說故事頻道，希望鼓勵更多人使用母語，能用自己媽媽的話、爸爸的話傳承文化，都是值得鼓勵的事。（責任編輯：殷偵維）





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