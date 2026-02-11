李四川簽約輝達後動向受矚 黃國昌：期待君子之爭

（中央社記者曹亞沿新北11日電）台北市副市長李四川與輝達簽約後的動向受矚，民眾黨新北市長參選人黃國昌今天表示，若李四川宣布參選新北市長，期待會是一場展現理性、善意的跨越世代君子之爭。

台北市政府今天將與輝達（NVIDIA）就北士科T1718基地完成簽約，外界關注簽約後副市長李四川是否宣布參選新北市長。

民眾黨新北市長參選人黃國昌今天前往新店區仁愛市場及建國市場掃街，接受聯訪時表示，李四川是非常資深優秀的公務員，過去也有豐厚市政經驗，一直對他充滿尊敬。若李四川宣布參選新北市長，期待會是一場跨越世代的君子之爭，彼此展現理性、善意，以及有內容的政見，相信對台灣民主也是很好的示範。

另國民黨主席鄭麗文昨天宣布，農曆年後將與黃國昌宣布藍白共同願景與政見。黃國昌今天回應，與國民黨在地方選舉上的合作，需奠基在共同政見與願景上，民眾黨之前已先公布自己的全國性、跨縣市共同政見，至於與國民黨的政策對接，1月就已進行討論。

黃國昌對鄭麗文宣布兩黨合作的進程表達肯定，並表示第一階段共同政見願景可望在春節後進行，在這基礎上才有政黨合作的協議。除共同政見之外，針對不同縣市的地方需求是否有增加事項，都可再進一步討論。（編輯：林恕暉）1150211