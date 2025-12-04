李四川脫口「你可能聽不懂」惹議 林楚茵怒轟：老藍男思維

民進黨立委林楚茵。 圖：范雲辦公室提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市副市長李四川日前上網路節目談論淡水大停水時，回應助理主持人雪寶一句「你可能聽不懂」，引發性別意識與態度爭議。民進黨立委林楚茵今（4）日直指，李四川的言行反映出「老藍男」的刻板思維，而綠營政治幕僚周軒也從政策面提出三項批評，認為李四川既迴避市府責任，也未展現候選人應有的溝通能力。

林楚茵痛批，李四川先前酸蘇巧慧「執政不是穿得漂亮」，如今又對女主持人說「你會聽不懂」，顯示他眼中似乎把女性等同於「不懂專業、不會執政」。林楚茵反問：「誰說女市長穿得漂亮，就不會執政？誰說女主持人遇到專業議題，就會聽不懂？」語氣強烈指出，女性能當部會首長，也能當總統，理應受到完整專業尊重，而非被貶抑成男性的陪襯。

她更質疑，國民黨政治人物選舉時總愛搬出「阿嬤」背書，從朱立倫的「淡水阿嬤」、到李四川的「板橋阿嬤」，令人不禁要問「不能自己決定嗎？」她直指，李四川並非口誤，而是思想根深蒂固，還反諷「李四川還有臉說民調第一，誰給的勇氣？」

此外，周軒也從市政面提出三點批判。他指出，淡水大停水真正的問題，在於新北市政府推動淡北道路工程時，未確實比對管線圖資與現場狀況，導致意外頻傳，包括過去挖破天然氣管線、挖到機車地下道等案例，「但川伯不太敢講」。

第二，他提到汐止供水爭議時表示，汐止若要全面改用翡翠水庫供水並非不行，但翡翠水庫由「台北市自來水事業處」管理，不屬於台灣自來水公司，跨區使用需付費購水，而李四川現任台北市副市長，談起此議題反而更顯尷尬。

第三，周軒認為，李四川一句「雪寶你可能聽不懂」的反應，不僅讓主持人瞬間尷尬，更凸顯李四川最大的問題：選舉面對的是普羅大眾，即便市政專業再強，「候選人的基本要求是，要把市政說給選民懂，而不是說『你可能聽不懂』。」他直言，若選民都聽得懂、也能照專業標準回答市政問題，「那選民自己來當市長應該也不會輸你啊」。

