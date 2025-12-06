李四川脫口「妳可能不懂」沒性別意識？藍議員回擊：蘇巧慧民調沒起色才扭曲

國民黨在2026新北市長一戰中，呼聲最高的台北市副市長李四川已表態，如果黨內有要初選，他會登記絕不排斥，但他在接受《風傳媒》節目訪問時，對女主持人雪寶脫口「妳可能不懂」，遭民進黨議員批評沒有性別意識。對此，國民黨新北議員江怡臻在臉書貼出直播影片強調，綠營就是抓不到李四川的攻擊點，才雞蛋裡頭挑鋼筋，扭曲語意，抓一句話中央廚房就大作，「為什麼要這樣做呢？因為蘇巧慧接了民進黨新北市黨部主委，看板掛了這麼多民調就是沒起色的關係。」

江怡臻指出，李四川講這句話之前不是說「雪寶你是年輕又是女生，所以你聽不懂」，李四川是要談市政、水庫等，確實議題比較深奧，所以先打個預防針，接下來要仔細討論這一題，李四川從來沒有把年輕、女性放在心上，反而是民進黨把這兩件事放在心上。

江怡臻批評，因為民進黨蘇巧慧沒有什麼牌可以打，只能把李四川貼上老男藍的標籤，所以對照上年輕、漂亮、有創意的蘇巧慧，就是這樣所以對李四川說執政不是穿得漂亮就很有感，所以要對照李四川這個老的、藍的、不是特別帥的男生；所以蘇巧慧才找了很多新北議員組成新北漂亮隊。

但是她要提醒蘇巧慧，李四川年紀很大、性別意識不平等的標籤，但這個標籤貼得上去嗎？2018年蘇貞昌選新北市長時可是71歲，2026年李四川選新北市長也才68歲，所以要打李四川老，蘇貞昌不尷尬嗎？現在綠營就是抓不到李四川的攻擊點，就雞蛋裡頭挑鋼筋，才扭曲李四川的語意，抓一句話中央廚房就大作，為什麼要這樣做呢？因為蘇巧慧接了民進黨新北市黨部主委，看板掛了這麼多民調就是沒起色的關係。



