李四川自爆家人反對參選！蔣萬安妙回：這我很有經驗

台北市副市長李四川近日鬆口願參加國民黨新北市長黨內初選，引發各界關注。北市議員汪志冰今天在市政總質詢中追問相關細節，李四川坦言太太及所有家人都堅決反對他選舉，台北市長蔣萬安則說，「這我很有經驗，都還是要尊重老闆，好好溝通。」

汪志冰送禮給蔣萬安和李四川。（圖／中天新聞）

汪志冰質詢時詢問，李四川從原先非常抗拒到堅定表達會登記參選，轉念的心路歷程為何。李四川回應，他之前談得很清楚，原則上他今天是台北市副市長，還是以市政為主，那天受訪問題是如果他要承擔就必須尊重黨的意志，他沒有心路歷程，這幾個月說得很清楚，如果黨要他承擔，他不會排斥。

廣告 廣告

針對國民黨部高層是否有來徵詢意見、是否先跟太太溝通，李四川表示，黨部沒有來詢問，太太堅決反對他選舉，所有的家人都堅決反對他選舉。汪志冰追問，如果到時候黨部有需求，仍然會違反太太的反對代表參選嗎。李四川笑說，太太是家裡的領導，還是要特別尊重，他是說如果他要承擔，但要去登記還是要徵求太太的同意。

當汪志冰詢問，如果黨部要你承擔，但太太又絕對反對，要如何決定時，在一旁的蔣萬安則幫李四川回應，「這我很有經驗，我們都還是要尊重我們的老闆，好好溝通。」汪志冰說，就好好溝通，因為市民需要你。

汪志冰詢問蔣萬安，是否會幫李四川站台？（圖／中天新聞）

汪志冰追問李四川為何這麼不喜歡選舉。李四川說，因為他是工程人員，怎麼看這幾年的選舉，工程人員1就1、2就2，這幾天他連講話中間都可以被拿一句話出來，他現在可以體會立法院長韓國瑜說的，雞蛋裡面挑鋼筋，他不怕，但是可以體會台灣選舉裡的文化。

汪志冰詢問蔣萬安是否願意幫李四川站台明年新北市長選舉。蔣萬安回應，川伯還是我的副市長，離選舉還有一段時間，團隊都沒有思考選舉的事，未來新北市國民黨提名誰，需要他，他一定全力以赴。李四川則在妙回，我們2個現在就同台。

李四川透露，家人反對他參選。（圖／中天新聞）

李四川強調，原則上他跟市長都在站輝達的台，一定會把輝達完成簽約，讓輝達開工，選舉的事沒有輝達重要。汪志冰則表示，輝達已經翻頁了，最近都沒有人在問輝達的事。李四川回應，還是很重要，還沒簽約。蔣萬安最後表示，明年會跟議員一起加油。

延伸閱讀

財劃法覆議遭否決 卓榮泰：不經正常程序、沒必須執行的壓力

卓榮泰：感謝高市早苗堅持正義 歡迎日本偶像來台演出

直播/《財劃法》覆議案大戰 政院：若未果將採合憲救濟手段