李四川自誇救了淡江大橋？知情人士怒轟：真正救工程的是賴清德拍板加碼，否則通車典禮為何沒人提他？

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中國國民黨新北市長候選人李四川今（10）日談及淡江大橋興建歷程時表示，當年面對工程技術與經費問題，自己「積極協調中央與地方、凝聚共識，堅持原設計理念」，並將淡江大橋形容為兼具交通功能與城市意象的重要地標。不過相關說法隨即引發地方人士質疑，直批李四川把自己講成工程成功的重要功臣，與實際推動過程並不相符。

熟悉淡江大橋推動歷程的知情人士指出，淡江大橋最困難的階段，根本不是誰站出來喊口號堅持設計，而是在工程多次流標、經費不足、外界甚至出現要求修改設計聲浪之際，到底是誰有能力把工程救回來。

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知情人士表示，淡江大橋主橋段採用國際知名建築師札哈．哈蒂團隊設計的特殊單塔斜張橋形式，施工難度極高，加上經費問題，招標過程接連遭遇流標。當時工程界普遍認為風險過大，不少廠商卻步，工程進度一度陷入停滯。

據了解，當時地方民眾與地方民代高度關注工程命運，持續向中央反映情況，希望保留原有設計並設法排除流標困境。知情人士指出，真正的轉折點發生在賴清德擔任行政院長期間，當時在地方民代奔走爭取下，行政院決定增加預算、調整招標條件，才讓工程逐步走出僵局。

知情人士表示，若沒有中央願意追加經費，再漂亮的設計圖也只是紙上談兵，「工程界當時最大的問題不是理念，而是沒有人敢接工程。」

該人士指出，賴清德拍板後，後續蘇貞昌接任行政院長，更將淡江大橋列為重要公共建設，全力協調中央部會排除障礙，工程才得以一路推進，最終順利完工通車。

對於李四川今天強調自己當年「堅持原設計理念」，知情人士則直言，真正重要的是誰解決問題，而不是誰事後講故事。「如果只是堅持設計就能把橋蓋起來，當年根本不會流標那麼多次。」

知情人士進一步質疑，如果李四川真如自己所言，是淡江大橋成功的重要關鍵人物，那麼今年5月9日淡江大橋通車典禮上，為何總統賴清德在致詞時，特別提及歷任總統、行政院長、中央部會、地方政府、立法委員、地方議員以及長期奔走的地方人士，卻沒有特別提到李四川？

該人士認為，公共建設從來不是單一政治人物的功勞，而是許多人長期投入共同完成的成果。淡江大橋能夠從流標危機走到正式通車，關鍵在於中央願意承擔責任、追加資源，並透過跨部會協調解決問題，而不是事後有人把自己包裝成最大功臣。

知情人士最後直言，淡江大橋歷史其實很清楚。誰在工程最困難的時候把經費找進來、把流標問題解決掉，誰才是真正救了工程的人。「真正救工程的是賴清德拍板加碼，不是今天出來收割的人。」

（圖片來源：三立新聞網、總統府官網）

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