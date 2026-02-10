李四川與輝達簽約後宣布參選動向 蘇巧慧：將提產業政見

民進黨新北市參選人蘇巧慧(中)與攤商握手寒暄。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕台北市政府6日宣布與輝達完成議價，台北市副市長李四川今(10日)早表示，相關合約資料都已送到美國輝達，到目前為止都相當順利，明天(11日)應該可以簽約；與輝達的合約簽訂後，他就會說明後續動向決定。對此，民進黨參選人蘇巧慧表示，輝達願意持續留在北部發展，對產業與就業都是正面訊號，新北市同樣具備充沛人才與資源，未來也將提出產業政見，爭取更多優質企業進駐。

蘇巧慧今天下午與議員許昭興、張維倩、張嘉玲及中和區議員參選人張志豪到中和大勇街黃昏市場掃街拜年，現場民眾紛紛與蘇巧慧握手。針對李四川明天和輝達簽約完後，會報告參選決定。蘇巧慧受訪指出，輝達因原本在內湖的腹地太小，那現在新的總部願意繼續留在北部，相信大家都會支持，也會全力來協助。可是新北其實人才、資源都非常多，接下來也會陸續提出相關產業政見，希望讓更多好企業能進駐新北，這是新北市民最期待的事，大家一起努力。

談及市場掃街。蘇巧慧表示，團隊持續走訪新北各區與年貨市場，議員們也越來越踴躍投入，大家同心協力，希望讓新北變得更好；不只是市長角色需要帶動，議員也在基層第一線努力，她對此表達感謝。她也說，六大福利政見是彙整議員第一線回饋後提出，從照顧長輩、孩子到減輕三明治家庭的負擔，盼透過照顧家庭的政策，讓新北「家庭好、大家好」，未來將持續走遍29區，爭取更多認同與支持。

民進黨新北市參選人蘇巧慧今天下午與議員許昭興、張維倩、張嘉玲及中和區議員參選人張志豪到中和區大勇街黃昏市場掃街拜年，民眾爭相與蘇巧慧握手。(記者羅國嘉攝)

