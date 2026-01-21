李四川若定於一尊將贏不只15％？凌濤曝內幕：已鴨子划水

2026新北市長選舉，民進黨已拍板由立委蘇巧慧披掛上陣，國民黨的人選未定，台北市副市長李四川和新北市副市長劉和然皆是可能人選。針對最新民調顯示，在藍白合作的不同組合中，僅有李四川的47%能夠明顯領先蘇的32%，國民黨桃園市議員凌濤認為，李若正式參選，領先幅度會飆高，並透露李私下已經鴨子划水。

凌濤昨（20）日在政論節目《57爆新聞》中分析上述民調，認為李四川目前還沒宣布參選新北市長，就已經領先蘇巧慧15％，若屆時宣布參選，領先幅度會再飆高；凌濤強調，李四川現在先把輝達的事處理好，未來政策更有說服力。

凌濤進一步表示，他曾待過新北市，與各區的里長都有不錯的互動，許多里長都透露李四川私下已經鴨子划水，周末都會跟里長們做很多互動。

針對新北市長有李四川與劉和然競爭，國民黨主席鄭麗文日前表態，新北整合團結完全不是問題，因民眾黨希望3月完成藍白整合，因此最好農曆年前完成國民黨內提名，「新北市人選會協調產生，不需要初選」。凌濤表示，如今蘇巧慧和民眾黨都已經再跑了，李四川處理完台北市政務，一定要趕快參選，做為北北基桃重要的空防點。

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

