李四川表態參加初選 蘇巧慧：不管對手是誰繼續爭取過半市民支持

台北市副市長李四川昨表態參選新北市長，立委蘇巧慧表示，繼續走好自己步調。（圖／李怡安攝）

2026年九合一選舉腳步接近，在新北市長一局，國民黨呼聲最高的台北市副市長李四川昨日表態參加初選，並曝光辭去台北市副市長時間。對此，民進黨參選人立委蘇巧慧今天（4日）表示，不管對手是誰，她的目標都是設定爭取過半新北市民的認同，選票過半。會繼續籌組最強的團隊，用嶄新的觀念向新北市民爭取這個機會一起努力。

蘇巧慧表示，參選新北市長是因為對這座城市有感情、有成績、有願景，所以他面試官一直是 400 萬的新北市民。爭取一個和他們一同想像這座城市新未來的機會，所以不管對手是誰，她的目標從來都是設定爭取過半新北市民的認同，選票過半，會繼續籌組最強的團隊，用嶄新的觀念向新北市民爭取這個機會一起努力。

廣告 廣告

針對李四川在專訪說選舉不是把時間花在跑婚喪喜慶，而是要把事情做好，蘇巧慧表示，做首長確實是要展現自己的能力，能讓這個城市進步，所以她帶著自己的成績來，過去在大漢溪堤防、堤外便道、樹林捷運、鶯歌車站，甚至是板橋的兒童未來館、淡江大橋，這些都是她的成績，證明她能夠解決問題，證明有最好的執行力。

蘇巧慧認爲，未來新北市所需要的是嶄新的觀念，因為新北市的很多問題都是一樣，都是數十年的問題，需要的是新的觀念才能帶來新的契機、新的產業，讓這座城市重新活起來。



回到原文

更多鏡報報導

新北市長選舉最新民調顯示 藍白破局李四川仍勝蘇巧慧

正式提名！民進黨蘇巧慧選新北市長、陳品安戰苗栗縣長

新北選戰李四川來勢洶洶 黃國昌：選舉不用你死我活