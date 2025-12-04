李四川表態參加新北市長初選 黃國昌：對國民黨來說是好事

針對台北市副市長李四川表態願參加黨內新北市長初選，民眾黨主席黃國昌今天（5日）表示，這對國民黨是很好的事情。（資料照片／鄒保祥攝）

各政黨備戰2026大選，新北市長部分，目前已有民眾黨主席黃國昌、民進黨立委蘇巧慧確定參選，台北市副市長李四川則為國民黨呼聲最高人選。李四川昨接受專訪時表態願意參與黨內初選。對此，黃國昌今天（4日）受訪表示，李四川是令人敬重的長輩，他願意參加初選是很好的事情，自己尊重國民黨接下來的提名徵召程序。

外界呼聲最高的新北市長人選李四川昨接受專訪時說，自己雖不喜歡選舉，但自己擔任國民黨祕書長時，都在勸他人參選，如今若被要求去選舉，不好拒絕。

李四川也說，國民黨要有自己的機制，尤其有意參選的劉和然也一直勤跑基層，因此如果黨內有初選，他也必須去參加。他強調，若要參加初選，就會辭去台北市副市長，不會讓民眾認為要參選新北，人卻還在台北。

對此，黃國昌今天上午在立院受訪時回應，「川伯是令人敬重的長輩」，他表態願意參加初選，對國民黨來說是很好的事情，自己接下來就尊重國民黨相關提名或徵召程序。



