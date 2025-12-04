李四川表態參戰新北市長初選！蘇巧慧：我的面試官一直是400萬市民

記者楊士誼／台北報導

台北市副市長李四川日前針對參選新北市長表態，「我當然要參加初選」，甚至黨內初選完，若藍白合還要與民眾黨合辦初選，他也會參加。而代表民進黨參選的立委蘇巧慧今（4）日表示，她的面試官一直是四百萬的新北市民，不管對手是誰，她的目標從來都是「爭取過半新北市民的認同」，因此會繼續籌組最強的團隊，用嶄新的觀念向新北市民爭取機會。

李四川日前接受資深媒體人黃暐瀚專訪時指出，一旦確定要他承擔，他便一定會辭去副市長職務，避免讓外界覺得他「人在台北，跑來選新北」。他更表示「我當然要參加初選」，甚至黨內初選完，若藍白合還要與民眾黨合辦初選，他也會參加。

蘇巧慧上午受訪時表示，參選新北市長是因為自己對這座城市有感情、有成績、有願景，她的面試官一直是四百萬的新北市民，想向他們爭取一個和他們一同想像這座城市新未來的機會，「所以不管對手是誰，我的目標從來都是設定爭取過半新北市民的認同，選票過半。因此我們會繼續籌組最強的團隊，用嶄新的觀念向新北市民爭取這個機會一起努力」。

另對於李四川在專訪時說，想選首長不是把時間花在跑婚喪喜慶，而是要帶著責任感把事情做好，蘇巧慧則說，做首長確實是要展現自己的能力，能讓這個城市進步，「所以我帶著自己的成績來」。她指出，不管是過去在大漢溪堤防、堤外便道、樹林捷運、鶯歌車站，甚至是板橋的兒童未來館，甚至是淡江大橋，「這些都是我的成績，證明我們能夠解決問題，證明我們有最好的執行力」。

蘇巧慧更表示，未來這座城市所需要的是嶄新的觀念，因為新北市的很多問題都是一樣，都是數十年的問題，需要的是新的觀念才能帶來新的契機、新的產業，讓這座城市重新活起來。

