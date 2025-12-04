李四川表態參選新北市長 劉和然：須對新北市政全面了解

被視為2026新北市長選戰熱門人選的台北市副市長李四川，3日首度鬆口表態願意參加新北市長初選，甚至表示若藍白合需要與民眾黨辦初選也會參加，並強調只要確定登記初選就會辭掉副市長職位。對此，已積極備戰的新北市副市長劉和然4日回應，市長要具備的是對新北市的「深度準備」。

新北市副市長劉和然。（圖／劉和然臉書）

李四川3日接受網路節目專訪時提及，新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫分別於選舉年的3月、5月才開始選舉，他認為不需要這麼早。不過李四川表示，若黨內初選需要他登記時將登記，「我當然要參加初選」，並不排斥參與。

廣告 廣告

李四川進一步說明，如果要考量藍白合，可能也還要再跟民眾黨舉行一次初選，「如果初選都結束後，新北市民都認為我該要去承擔，我就會承擔。」他也明確表態，只要確定登記初選，就一定會辭掉台北市副市長職位。

台北市副市長李四川。（圖／中天新聞）

針對李四川的表態，劉和然回應，國民黨內有優秀人才願意為新北承擔，絕對是好事。不過他強調，新北市幅員遼闊，市長要具備的是對新北市的「深度準備」，也就是對400萬市民的全面了解，與市政銜接的熟悉度。

劉和然表示，他從當老師、校長，到在市府的每個職務，都是一步一腳印，專心把新北的事情做好，市民自然會看見。至於2026市長選舉，他的節奏和態度一直沒變，就是繼續專注在副市長的崗位，把工作做好、把市政顧好，每個人都有自己的節奏，靜待黨中央公平的程序和機制。

延伸閱讀

是否選新北市長 李四川：會依循國民黨規定辦理

國民黨啟動要有感！學者促鄭麗文加速提名「這些縣市」

選新北市長被虧「太老了」 李四川妙回「我把輝達留給年輕人」