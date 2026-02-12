李四川表態參選新北市長 白營參選人期盼君子之爭

北市副市長李四川。（本報資料照片）

民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，讓這次新北市長選舉與李四川有個君子之爭。（王揚傑攝）

台北市副市長李四川昨日宣布將投入新北市長選舉，民眾黨新北市長參選人黃國昌今（12）日受訪被問到，有沒有信心勝過李四川？黃國昌說，最重要是讓這次新北市長選舉，與李四川能有個君子之爭，在理性的平台向新北市民提出好的政策願景，至於對自己當然有信心，讓自己成為新北最好的選擇。

黃國昌表示，最重要的是，讓這次新北市長選舉和國民黨、和李四川之間，能夠有個好的君子之爭，用我們的氣度和視野，彼此在理性的平台上，給新北市民最好的政策願景，負責任的提出我們的看法，建立接下來政黨之間合作良性的典範。對於自己個人當然有信心，心存善念盡力而為，讓自己成為新北最好的選擇。

媒體追問黃國昌，曾說會與李四川組成最強的團隊，是否會是正副手的形式？黃國昌說，目前當然就是盡全力爭取代表在野的陣營，來競選新北市的市長，未來如果是李四川出線，自己不會擔任副市長，這個議題1個多月前已正面回應了。

黃國昌說明，像新北市是全國最大地方縣市，六都之中人口最多，絕對不是任何1個人就可以處理完所有新北大小事，一定需要1個最強的團隊。最強團隊的形式，未來在與中國國民黨進行相關合作協議的時候，大家都可以進一步來討論，自己完全採取開放的立場與態度，沒有任何顏色。

黃國昌強調，自己和川伯之間真的就是一場非常良性的競爭，因為台灣社會撕裂真的太嚴重了，不同政治立場的人，在公共政策上面有不一樣的看法，但我們都是生活在這塊土地上面的人，真的沒有必要把彼此當成是仇人，我們可以競爭，但是我們不需要撕裂，希望這樣的民主風範，能夠在新北市開始逐步的打造起來，讓台灣的政治多一點溫暖、多一點人性，少一點謾罵這個，相信才是台灣現在最需要的事情。

