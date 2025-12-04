李四川表態參選新北市長 蘇巧慧：不管對手是誰「目標都是爭取過半認同」

蘇巧慧受訪。楊亞璇攝



2026新北市長選戰，呼聲最高的國民黨籍台北市副市長李四川表態，「我當然要參加初選」，將在參加初選時辭去副市長一職。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（12/4）強調，「我的面試官一直是400萬的新北市民」，不管對手是誰，她的目標從來都是設定爭取過半新北市民的認同、選票過半。

蘇巧慧今上午參加台灣醫療科技展開幕典禮時被問起李四川表態參選初選，她表示，自己想參選新北市長，是因為她對這座城市有感情、有成績、有願景，「所以我的面試官一直是400萬的新北市民」，想向他們爭取一個，和他們一同想像這座城市未來的機會，所以不管對手是誰，她的目標從來都是設定爭取過半新北市民的認同、選票過半，因此她會繼續籌組最強的團隊，用嶄新的觀念，向新北市民爭取這個機會，一起努力。

廣告 廣告

對於李四川說想選首長的人，不是把時間花在跑婚喪喜慶，而是要把事情做好，蘇巧慧回應，做首長確實是要展現自己的能力，能讓這個城市進步，所以她帶著自己的成績來，不管是過去在大漢溪堤外便道、樹林捷運、鶯歌車站，甚至是板橋的兒童博物館、淡江大橋，這些都是她的成績，證明她能夠解決問題、有最好的執行力。

蘇巧慧強調，未來這座城市所需要的是嶄新的觀念，因為新北市的很多問題都是一樣、都是數十年的問題，需要的是新的觀念，才能帶來新的契機、新的產業，讓這座城市重新活起來。

更多太報報導

李四川鬆口願參加市長初選 劉和然：市長要具備對新北市的深度準備

李四川表態願納藍白新北初選 侯友宜喊鼓勵、加油：歡迎承擔

「參加初選即辭副市長」 李四川表態參戰新北市長：明年4月前