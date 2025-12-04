即時中心／潘柏廷報導

民進黨選對會就新北市長人選布局，已拍板徵召綠委蘇巧慧競選，而國民黨方面雖尚未決定由誰征戰，但目前民調較高的台北市副市長李四川，昨（3）日接受網路節目專訪鬆口喊，若黨內舉辦初選一定會登記，而參與民調第一就會勇敢承擔。對此，同樣有意角逐市長大位的新北市副市長劉和然，今（4）日也回應了！

針對李四川鬆口願意登記參選新北市長黨內初選，劉和然今日表示，國民黨有這麼多優秀的同志想要承擔，他覺得這是一件非常好的事情。

廣告 廣告

話鋒一轉，劉和然也說，由於新北市幅員非常遼闊，所以要到新北市服務和承擔的話，就一定要深度了解新北市，不僅對404萬的市民朋友要全面了解外，更要對市政銜接的熟悉度都要知道。

他更說，因為自己是老師出身，所以一路走來在新北市，他從老師、局長、主任、校長到市府工作，每天最大的心願就是把工作做好，「針對2026每個人都有自己的節奏，我永遠記得現在的角色就是新北市副市長，我會堅守崗位，每天一步一腳一步的好好的把市政顧好、把工作做好」。

原文出處：快新聞／李四川表態登記新北市長黨內初選！劉和然話中有話「這樣說」

更多民視新聞報導

藍擬修國籍法「護航中配」！卓榮泰怒嗆「12字原則」：開什麼玩笑

川普簽友台法案「中國氣炸了」！竟稱美干涉內政 外交部霸氣回嗆

跨部會共推「醫衛外交」 林佳龍：展現台灣智慧醫療的實力

