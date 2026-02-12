李四川表態辭官選新北！侯友宜成關鍵協調者：老同事經常連絡、打電話

政治中心／綜合報導

台北副市長李四川昨宣布將於2月底請辭，全力投入2026新北市長選戰後，隨即新北市長侯友宜協調新北市副市長劉和然，兩人分別在臉書宣布力挺李四川代表國民黨參選新北市長。對此，侯友宜扮演關鍵協調者，今（12）日侯受訪表示，協調方式非常多，請大家安心，一切按照我們穩定的步伐往前邁進。

侯友宜上午視察三峽河長福橋改建工程，被問李四川宣布2月請辭，3月要回新北參選，在過程中怎麼協調的？侯友宜回應表示，這段時間一直跟大家都報告說「請大家放心，我一定會找出最適當的人選」。因為目標很明確，是希望市政不斷地能夠延續以外，更能夠一棒接一棒把它做到更好。所以一定要對新北市相當地熟悉以外，更重要也能夠讓新北發展更快速。

侯友宜說，這段時間我除了謝謝大家的關心以外，「我們會全力支持李四川，也感謝劉和然副市長在這段時間的勇於承擔跟勇氣。」全力團隊合作一起拚市政，讓市民朋友能夠有感，更重要的未來也讓市民朋友的期待會更高、更好，讓新北市發展更棒。

對於其他縣市還在協調有甚麼建議？侯友宜說，他非常謝謝大家都一起共同面對問題。全力目標只要清楚，希望的是團隊、榮譽，大家一同遵守方式跟紀律，大家共同往前走。

至於什麼時候跟李四川再見面，做經驗傳承？侯友宜表示，李四川都是老同事啦。經常也會有連絡，電話打一打很多事情都可以溝通。所以見面不見面這些其實也常常有連絡，見面不見面也都常常有。

媒體追問這次協調是用打電話還是用見面協調？侯友宜說「協調方式非常多，請大家安心，我們一切按照我們穩定的步伐往前邁進」。

