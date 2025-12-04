李四川表態願參加新北市長初選 侯友宜回應了

侯友宜表示，歡迎任何願意為新北市做事的人。（王揚傑攝）

台北市副市長李四川3日接受網路節目專訪時，首度鬆口說，願意參加國民黨新北市長選舉初選，可能還有藍白合跟民眾黨初選，如果新北市民都認為他該去承擔，他就會承擔。新北市長侯友宜今（4）日上午被問到對此看法，他回應，歡迎任何願意為新北市做事的人。

李四川在專訪中指出，如果要他去登記、去參加初選，他不排斥參與，且黨內初選結束後，如果要考量藍白合，可能也還要再跟民眾黨舉行一次初選，「如果初選都結束後，新北市民都認為我該要去承擔，我就會承擔。」李四川也強調，屆時如果要參加初選，也一定會辭去台北市副市長一職，不會讓民眾覺得要參選新北又還在台北。

廣告 廣告

侯友宜上午出席活動時，媒體詢問對李四川表態的看法，他說，加油，歡迎任何一個人願意來為新北市承擔做事的人，我們都給他鼓勵，加油。

【看原文連結】