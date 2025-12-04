李四川表態願參加新北市長初選 侯友宜、劉和然回應了

台北市副市長李四川是國民黨新北市長選戰強勁人選，他昨日接受網路節目專訪時表態願意參與黨內初選。（資料照／姜永年攝）

台北市副市長李四川是國民黨新北市長選戰強勁人選，他昨日接受網路節目專訪時表態願意參與黨內初選。對此，新北市長侯友宜今（4日）表示，歡迎任何一個願意為新北市做事的人；同樣有意參選的新北市副市長劉和然則說，會專注在自身崗位上，靜待黨中央公平機制。

李四川昨於節目專訪上，針對參選新北市長一事，表態雖不喜歡選舉，但自己擔任國民黨祕書長時，都在勸他人參選，如今若被要求去選舉，不好拒絕。

不過李四川也說，黨要有自己的機制，尤其有意參選的劉和然也一直勤跑基層，因此如果黨內有初選，他也必須去參加。他並強調，若要參加初選，就會辭去台北市副市長，不會讓民眾認為要參選新北，人卻還在台北。

劉和然今說，國民黨優秀人才願意為新北承擔絕對是好事，不過新北市幅員遼闊，市長需要對新北市有深度準備，亦即要對400萬市民有全面了解，也要有市政銜接的熟悉度。

劉和然強調，他從老師、校長到市府擔任的每個職務，都是一步一腳印，專心把新北的事情做好，市民自然會看見。針對明年選戰節奏、態度從未改變，會持續專注副市長崗位，把市政顧好，靜待黨中央公平的程序和機制。

侯友宜今於市政行程被問到李四川表態參選一事，則給予鼓勵稱「加油」，並說歡迎任何一個願意為新北市承擔做事的人，「都給他鼓勵加油」。



